رئيس جامعة الأزهر يؤكد دعمه الكامل للجهود الوطنية تجاه الأشقاء الفلسطينيين بغزة

أكد الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، دعم الجامعة الكامل للجهود الوطنيه برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تجاه الأشقاء الفلسطينيين في غزة.

وأعلن رئيس الجامعة خلال ترؤسه اجتماع لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، بحضور الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث،المشرف علي اللجنة، أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية موقف مشرف علي مر التاريخ دعما للقضية الفلسطينية في وجه الاحتلال الصهيوني الغاشم.

وأوضح رئيس الجامعة ان مؤسسة الازهر الشريف جامعا وجامعة، برئاسة فضيلة الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف كانت في طليعة الصفوف الداعمة لجهود الدولة المصرية من خلال ارسال قوافل المساعدات الإنسانية الي قطاع غزة.

واستعرض الاجتماع جهود اللجنة وأنشطتها خلال المرحلة السابقة، مشيدا بتلك الجهود المبذولة التي تسهم في تنفيذ اهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 .

وفي ختام الاجتماع تم تكريم القامات الكبيرة التي أسهمت في القوافل الانسانية التي تم ارسالها الي قطاع غزة، اضافة إلى تكريم اعضاء اللجنة و الاشادة بجهودهم خلال المرحلة السابقه، ودعم جهودهم الشاملة خلال المرحلة المقبلة.