عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس جامعة الأزهر يؤكد دعمه الكامل للجهود الوطنية تجاه الأشقاء الفلسطينيين بغزة

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

أكد الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، دعم الجامعة الكامل للجهود الوطنيه برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تجاه الأشقاء الفلسطينيين  في غزة.

وأعلن رئيس الجامعة خلال ترؤسه اجتماع لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، بحضور الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث،المشرف علي اللجنة، أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية موقف مشرف علي مر التاريخ دعما للقضية الفلسطينية في وجه الاحتلال الصهيوني الغاشم. 

وأوضح رئيس الجامعة ان مؤسسة الازهر الشريف جامعا وجامعة، برئاسة فضيلة الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف كانت في طليعة الصفوف الداعمة لجهود الدولة المصرية من خلال ارسال قوافل المساعدات الإنسانية الي قطاع غزة. 

واستعرض الاجتماع جهود اللجنة وأنشطتها خلال المرحلة السابقة، مشيدا بتلك الجهود المبذولة التي تسهم في تنفيذ اهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 . 

وفي ختام الاجتماع تم تكريم القامات الكبيرة التي  أسهمت في القوافل الانسانية التي تم ارسالها الي قطاع غزة، اضافة إلى تكريم اعضاء اللجنة و الاشادة بجهودهم خلال المرحلة السابقه، ودعم جهودهم الشاملة خلال المرحلة المقبلة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك .. تفاصيل

منشور يثير ضجة| ظهير فيوتشر في الأهلي رسميا.. وعلاقة رضا سليم بالصفقة

1000 جنيه|تراجع غير متوقع في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

تعرف على أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

أمطار غزيرة بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 4 محافظات

أمطار غزيرة تضرب 4 محافظات والأرصاد تحذر|مفاجأة بشأن طقس أول يوم في السنة

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الاثنين

ليه النكد .. رسالة مؤثرة من شيرين بعد الطلاق من حسام حبيب

ترشيحاتنا

الميليشيات المسلحة بالعراق تعلن استهداف قاعدة حقل كونيكو الأمريكية في سوريا

تأجيل نظر قضية شطب محامي الجماعات الإرهابية

الحكومة تعلن عن وظائف في التربية والتعليم ومصلحة الخبراء والطب الشرعي والبريد

القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلي سحب 5 ألوية غرب غزة

كتائب القسام تستهدف جنود الاحتلال الإسرائيلي بمنطقة القرارة في خان يونس

حكم قراءة القرآن من الهاتف المحمول في الصلاة .. الإفتاء تجيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريء جدا.. مايا دياب بإطلالة مثيرة للجدل | شاهد

بالأحمر الجريء.. ريم مصطفى تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير | شاهد

طبيب يكشف حقائق عن الفيروس المنتشر بالمدارس

رانيا يوسف وهيفاء وهبي الأبرز.. شاهد أجرأ إطلالات الفنانات في رأس السنة

فيديو

طفل صغير يقتحم حفل كاظم الساهر ويثير الجدل

صور عائلية وأغنية جديدة.. هكذا احتفل نجوم الفن بليلة رأس السنة 2024

بالسحر والشعوذة.. دجالة الجيزة تعترف: بندور على كنز تحت مزرعة مواشي ببولاق

كنغر يفاجئ مُربيه بعودته إليهم بعد عام من إطلاقه بالبرية والسبب؟! فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ