سقوط سيارة ميكروباص في مصرف مائي بأسيوط |صور

أصيب سائق في تصادم سيارة ميكروباص وتروسيكل بطريق أسيوط الزراعي مما أسفر عن سقوط السيارة في مصرف مياه.

تلقى اللواء وائل نصار مدير، أمن أسيوط، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وتروسيكل بطريق أسيوط/ سوهاج الزراعي وسقوط السيارة في مصرف مياه بجوار الطريق وإصابة سائق التروسيكل.

وانتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ميكروباص رقم 7461 ص ع ب قيادة " صابر . ع . م " وتروسيكل بدون لوحات قيادة " ناجح . م .خ " 13 عامًا وسقوط السيارة في مصرف مياه بجوار الطريق .



أسفر الحادث عن إصابة سائق التروسيكل وتم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي،تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة

IMG-20240101-WA0093

IMG-20240101-WA0092

IMG-20240101-WA0091

IMG-20240101-WA0090

IMG-20240101-WA0086

IMG-20240101-WA0087

IMG-20240101-WA0088