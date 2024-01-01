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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط سيارة ميكروباص في مصرف مائي بأسيوط |صور

سقوط سيارة ميكروباص
سقوط سيارة ميكروباص في مصرف مياه بأسيوط

أصيب سائق في تصادم سيارة ميكروباص وتروسيكل بطريق أسيوط الزراعي مما أسفر عن سقوط السيارة في مصرف مياه.

تلقى اللواء وائل نصار مدير، أمن أسيوط، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وتروسيكل بطريق أسيوط/ سوهاج الزراعي وسقوط السيارة في مصرف مياه بجوار الطريق وإصابة سائق التروسيكل. 

وانتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ميكروباص رقم 7461 ص ع ب قيادة " صابر . ع . م " وتروسيكل بدون لوحات قيادة " ناجح . م .خ " 13 عامًا وسقوط السيارة في مصرف مياه بجوار الطريق .

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أسفر الحادث عن إصابة سائق التروسيكل وتم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي،تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة

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