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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

13 ألف سائح يصلون مطاري الغردقة ومرسى علم في أول أيام 2024

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

احتفل مطاري الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، ببداية العام الجديد 2024، باستقبال أكثر من 13 ألف سائح من مختلف الجنسيات، حسبما أفادت جداول الوصول للمطارين الدوليين.

وصل السياح على متن 67 رحلة طيران دولية من مختلف المطارات الدولية والأوروبية، فيما ارتفعت نسب الإشغال السياحي بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية.

وشهد مطار الغردقة الدولي، وصول 65 رحلة طيران دولية نقلت على متنها 13 ألف سائح، حيث جاءت في المقدمة الرحلات الوافدة من ألمانيا وروسيا وإنجلترا وإيطاليا.

في المقابل، استقبل مطار مرسى علم الدولي رحلتين قادمتين من النمسا وألمانيا، نقلتا قرابة 400 سائح، ضمن 121 رحلة طيران دولية خلال الأيام الأخيرة.

وعلى صعيد الإقامة، شهدت الفنادق والقرى السياحية بالبحر الأحمر إشغالات تراوحت ما بين 80 إلى 90%، بالإضافة إلى فنادق تمتلئ بالكامل خلال احتفالات رأس السنة الجديدة.

وحصلت 18 قرية سياحية بالغردقة على تراخيص لإقامة مخيمات مستقلة للاحتفال برأس السنة، بعد التأكد من مطابقتها لشروط الدفاع المدني وشرطة السياحة.

تم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة في مختلف مدن البحر الأحمر السياحية بالتعاون مع شرطة السياحة، لتأمين فعاليات احتفالات رأس السنة، وسط تواجد لآلاف السائحين من مختلف الجنسيات.

وقدمت الفنادق خلال الاحتفالات قوائم مأكولات شرقية وغربية، بالإضافة إلى عروض الانيميشن والاستعراضات الفنية والغنائية.

مطار الغردقة مطار مرسى علم سياحة البحر الاحمر احتفالات رأس السنه إشغال فنادق البحر الأحمر

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