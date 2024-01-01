من أمام طائرة.. كهربا عبر إنستجرام: بنغيب ونرجع بمفاجأة

أعلن محمود كهربا نجم الأهلي عن مفاجأة لجماهير عبر حسابه الشخصي إنستجرام .

وظهر كهربا صورة له بجوار طائرة هليكوبتر وعلق علي الصورة قائلا :" بنغيب فجأة وبنرجع بمفاجأة ".



ويستعد منتخب مصر للدخول في معسكر تدريبي بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم 2 يناير المقبل، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا "كوت ديفوار ٢٠٢٤"، والتي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين.

وسيخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام نظيره تنزانيا، يوم 7 يناير المُقبل؛ وذلك على ملعب استاد القاهرة الدولي.

يذكر، أن منتخب مصر يقع في المجموعة الثانية رفقة كل من منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.