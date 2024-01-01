عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النواب الليبي يتخذ قرارا عاجلا ضد إسرائيل

ليبيا
ليبيا

قرر مجلس النواب الليبي، اليوم الإثنين، إضافة بعض الأحكام إلى قانون 1957 بشأن مقاطعة إسرائيل، وذلك بتجريم السفر من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل الكيان الإسرائيلي.

أوضح أنه حظر إقامة أي اتصالات أو علاقات مع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية التابعين للكيان الإسرائيلي، ويحر تمكين حاملي جنسية الكيان الإسرائيلي من الدخول للأراضي الليبية أو مقرات وفروع البعثات الدبلوماسية والقنصلية والإدارية الليبية.

وأضاف البرلمان الليبي منع تمكين الطائرات المدنية والعسكرية التابعة للكيان الإسرائيلي من المرور بالأجواء الليبية.

بعد اندلاع حريق في أحد مبانيه.. بيان عاجل من مصرف ليبيا المركزي

اندلاع حريق بمبنى مصرف ليبيا المركزي

كما حظر تمكين السفن وكافة القطع البحرية المسجلة باسمه أو تحمل علمه، أو مسجلة باسم أشخاص طبيعيين أو اعتباريين تابعين له أو يحملون جنسيته، من الدخول إلى المياه الإقليمية أو المناطق الاقتصادية الخالصة للدولة الليبية.

إسرائيل مجلس النواب الليبي ليبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك .. تفاصيل

التموين تطرح سكر مجانا على بطاقات الدعم.. وسعر الحر 27 جنيها.. فيديو

"حسبي الله ونعم الوكيل".. تعليق صادم من طليقة أيمن بهجت قمر

منشور يثير ضجة| ظهير فيوتشر في الأهلي رسميا.. وعلاقة رضا سليم بالصفقة

أمطار غزيرة بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 4 محافظات

الأرصاد تحذر.. موجة أمطار جديدة تضرب البلاد غدا في هذه المحافظات

تعرف على أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

أمطار غزيرة تضرب 4 محافظات والأرصاد تحذر|مفاجأة بشأن طقس أول يوم في السنة

موضوعات متعلقة

ضابط مخابرات أمريكي: 2024 العام الأخير بالنسبة لزيلينسكي

حادث مروع.. اصطدام شاحنة بقطار في أستراليا وسقوط قتلى

انفجارات عنيفة.. صفارات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف

خوفا من تسونامي.. أوامر بإخلاء 90 ألف شخص منازلهم بـ9 محافظات يابانية

قرار عاجل من رئيس وزراء اليابان لمواجهة كارثة الزلزال المدمر

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي يوبخ زيلينسكي بعد الهجوم الدموي على بيلجورود

بيان عاجل من بوتين حول رئاسة روسيا لمجموعة بريكس والأعضاء الجدد

أسعار الذهب تستعد لتسجيل مستويات قياسية جديدة في عام 2024

ترشيحاتنا

الكشف عن عدد ضحايا زلازل اليابان

تحول جديد.. مسئول أمريكي يكشف سبب إنسحاب القوات الإسرائيلية من غزة

8 توجيهات رئاسية تنتصر لكبار السن.. و10 آلاف جنيه غرامة تنتظر هؤلاء

كتائب القسام تعلن تصفية 15 جنديا إسرائيليا بتفجير حقل ألغام

بشاير 2024 الذهب نزل.. سعر عيار 21 اليوم في مصر

الأرصاد تحذر.. موجة أمطار جديدة تضرب البلاد غدا في هذه المحافظات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لامع وقصير.. نسرين طافش تصدم متابعيها بظهورها الأخير

تصرف صادم لسائق يتسبب في مأساة على طريق بهولندا.. شاهد

روشتة من طبيب لعلاج القولون العصبي بأسرع وقت

جريء جدا.. مايا دياب بإطلالة مثيرة للجدل | شاهد

فيديو

طفل صغير يقتحم حفل كاظم الساهر ويثير الجدل

صور عائلية وأغنية جديدة.. هكذا احتفل نجوم الفن بليلة رأس السنة 2024

بالسحر والشعوذة.. دجالة الجيزة تعترف: بندور على كنز تحت مزرعة مواشي ببولاق

كنغر يفاجئ مُربيه بعودته إليهم بعد عام من إطلاقه بالبرية والسبب؟! فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ