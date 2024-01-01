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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بروتوكول تعاون بين شركة الملاحة الجوية وأكاديمية مصر للطيران للتدريب

صدى البلد

وقعت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية برئاسة الملاح إيهاب محي الدين رئيس مجلس الإدارة بروتوكول تعاون مع أكاديمية مصر للطيران لتدريب العاملين بالشركة على البرامج التدريبية المتعلقة بأنظمة الطيران والملاحة الجوية باستخدام الأنظمة المعتمدة علي الأقمار الصناعية GNNSS.

يأتي ذلك في إطار سياسة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية برفع كفاءة العاملين والاهتمام بالتدريب والتطوير.

وقع البروتوكول من جانب مصر للطيران الطيار وليد سليمان رئيس أكاديمية مصر للطيران.

جدير بالذكر ان الشركة الوطنية لخدمات لملاحة الجوية تعاونت مع مركز تدريب مصر للطيران العام الماضي لتدريب عدة كوادر من الدول الافريقية بالشراكة مع الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية التابعة للخارجية المصرية.

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