أحمد ناجي قمحة: الحوار الوطني عمل انتعاشة سياسية.. والأحزاب كانوا محتاجين يسمعوا بعض

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إن المشاركة والتلاحم الذي حدث في الحوار الوطني كان رسالة للخارج.

وأضاف الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "عوامل تكوين الحوار الوطني هي إفراز لمدخلات مختلفة، منها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أو الأحزاب السياسية الكبيرة مثل مستقبل وطن وحماة وطن، وغيرها من الأحزاب".

وأشار الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة،: "حالة الحوار الوطني هي التي هيأت المناخ العام لمشهد الانتخابات الرئاسية"، موضحا: "الحوار الوطني عمل انتعاشه في مصر.. والأحزاب كانوا محتاجين يسمعوا بعض".

وتابع الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية،: "الهدف في النهاية من الحوار الوطني هو خلق حالة التفكير في مستقبل مصر لدى عدد كبير من المعنيين بالعمل العام".