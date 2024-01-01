بدء الامتحانات النظرية لبرامج اللغات والترجمة بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الامتحانات النظرية لطلاب برامج اللغات والترجمة بكلية التجارة الدولية واللغات بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بدأت اليوم الإثنين، مضيفاً إلى أن الامتحانات النظرية تنتهي 22 يناير.

كان طلاب برامج اللغات والترجمة قد أدوا الامتحانات الشفوية ومتطلبات الجامعة الأسبوع الماضي، وسط تواجد مستمر من عمداء الكليات ووكلائها ومنسقي البرامج.

في هذا السياق، قام الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بجولة تفقدية داخل لجان برامج اللغات والترجمة؛

وذلك للاطمئنان على سير العملية الامتحانية، وتطبيق جميع الإجراءات المُنظمة لها.

وأكد "عادل حسن" على توفير كافة سبل الراحة للطلاب، وتهيئة الأجواء الملائمة من حيث الهدوء والنظام؛ لتأدية الطلاب امتحاناتهم بتركيز ويسر، مشددًا على المراقبين بمنع أي طالب دخول لجنته بالهاتف المحمول نهائيًا.

وأشارت الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية إلى أن الالتزام والهدوء سمة تميز الامتحانات بالجامعة الأهلية، مع مراعاة قواعد العملية الامتحانية؛ لتوفير أقصى درجات الانضباط.