ظهور نادر لزوجين من القروش الحوتية "بهلول" في مرسى علم |شاهد

رصد عدد من الغطاسين اليوم ظهور زوجين من القروش الحوتي المعروف بـ "بهلول" بمرسى نكرى جنوبي مدينة مرسى علم.

وتعتبر هذه الظاهرة الفريدة فرصة لاستعراض الجهود الناجحة في حماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر.

يجذب القرش الحوتي "بهلول" اهتمام السياح والغواصين نظرًا لكونه من الكائنات البحرية المهددة بالانقراض.

ويعتبر "بهلول" أكبر أنواع أسماك القرش على الإطلاق، حيث يصل وزنه إلى حوالي 21 طنًا، ومتوسط طوله يبلغ 13 مترًا. وبالرغم من ضخامته، يتمتع "بهلول" بطبيعة مسالمة وصداقة تجاه الإنسان.

وقام الغطاسون بالتقاط صور تذكارية للقرش الحوتي "بهلول"، وتعتبر هذه اللحظة فرصة جيدة لتسويق السياحة، حيث يمكن للسياح نشر صورهم التذكارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي تصريح للدكتور محمود عبدالراضى، المدير السابق لمعهد علوم البحار والمصايد بالغردقة، أكد أن ظهور "بهلول" يعتبر حدثًا بيئيًا نادرًا وفريدًا، يعكس نجاح الجهود المبذولة في حماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر.

تشير هذه الظاهرة إلى تحقيق تقدم في الحفاظ على التنوع البيولوجي للبيئة البحرية، وتعكس التزام المجتمع المحلي والسلطات البيئية بالحفاظ على الكائنات البحرية المهددة بالانقراض.

ويعزز هذا الحدث النادر مكانة مرسى علم كواحدة من الوجهات البيئية السياحية الرائدة في المنطقة.