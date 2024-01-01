برلماني: الانتخابات الرئاسية نجحت بنسبة لم تشهدها مصر من قبل.. فيديو

تحدث النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن مشهد الانتخابات الرئاسية في الداخل والخارج.

وقال النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "لا يمكن مواجهة المواقف الخارجية بدون جبهة داخلية موحدة وعلى قلب رجل واحد".

وأضاف: "تنسيقية شباب الأحزاب نجحت في التواجد ضمن حملات المرشحين الأربعة في الانتخابات، مما جعلها تنجح بنسبة كبيرة عن الاستحقاقات السياسية السابقة".

وقال : “لم نتلق أي شكوى من المرشحين وذلك وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيدا بالحياد الإعلامي لكل مرشح والوقوف على مساحة واحدة من الجميع”، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى بالمرشحين عقب إعلان النتيجة، وهذا يدل على نجاح الانتخابات بنسبة كبيرة لم تشهدها مصر من قبل.

وأشار النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "الانتخابات الرئاسية نجحت بنسبة لم تشهدها مصر من قبل"، موضحا أن "نزول الشباب بهذه الأعداد الكبيرة في الانتخابات الرئاسية سببه تنسيقية الأحزاب".

