برلماني: الحالة الحزبية في مصر تحتاج مساحات مشتركة

قال النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحالة الحزبية في مصر كانت تحتاج إذابة المسافات وخلق مساحات مشتركة بين كل القوى السياسية.

وأضاف النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الحالة الحزبية في مصر كانت تحتاج لذلك لخلق حالة تفكير في مستقبل الوطن عبر النقابات والمؤسسات والإعلام والمجتمع بثوابت وأهداف تحقق المصلحة الوطنية".

وأشاد النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية 2023.

وأكد النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تنسيقية شباب الأحزاب نجحت في التواجد بحملات المرشحين الأربعة في الانتخابات، مما جعلها تنجح بنسبة كبيرة عن الاستحقاقات السياسية السابقة.

