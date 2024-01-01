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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب صحفي: الدولة حريصة على تذليل العقبات المختلفة في كل المجالات.. فيديو

أحمد ناجي قمحة
أحمد ناجي قمحة

أكد الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة من أجل مواجهة التحديات الخارجية، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.

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وأضاف الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الدولة حريصة على تذليل العقبات المختلفة في كل المجالات".

 

وأوضح  أن التماسك والتلاحم الداخلي والوعي من أهم ما يميز الدولة المصرية في الآونة الحالي، موضحا أن رغم هناك عدة أطراف على عاتقها دورا كبيرا من أجل زيادة الوعي لدى المواطنين.
 

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