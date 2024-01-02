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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: نتيناهو سقط سياسيا ويريد إطالة أمد الحرب على غزة لهذا السبب

نتنياهو
نتنياهو

علق محمد مجاهد الزيات مستشار المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

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وقال  محمد مجاهد الزيات  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" نتنياهو سقط وانتهى دوره سياسيا ويرغب في إطالة أمد الحرب كي لا يذهب للمحكمة في إسرائيل ".

وأضاف محمد مجاهد الزيات: "الحرب الإسرائيلية على غزة فشلت في تحقيق أهدافها الاستراتيجية".

 وتابع محمد مجاهد الزيات :" نتنياهو فشل في تحرير الرهائن او قتل  قادة حركة حماس ".

وفي سياق متصل، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الإثنين، تصفية 15 جنديا إسرائيليا بتفجير حقل ألغام شرق حي التفاح بمدينة غزة.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: “قتلنا 15 جنديا إسرائيليا بتفجير حقل ألغام شرق حي التفاح".

نتنياهو غزة قطاع غزة إسرائيل اخبار التوك شو

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