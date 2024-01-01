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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مفاجأة لستات البيوت .. خبيرة عالمية تكشف 3 طرق لإزالة البقع الصعبة

البقع الصعبة
البقع الصعبة

قدمت أولجا ريجكوفا، خبيرة المنتجات الصديقة للبيئة مجموعة من نصائح فعالة لإزالة البقع الصعبة من على الأقمشة بأقل تكلفة

إليكم أهم 3 طرق لإزالة أصعب البقع من على الأقمشة

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تكن بقع السلطة في الغالب بقع دهنية، لذا يجب يادة درجة حرارة الماء عند الغسيل واستخدام الماء الساخن، واستخدام منظفات الغسيل الجافة وليس السائل ويترك على هذا النوع من البقع لأطول فترة ممكنة.

إذا ظهرت مثل هذه البقع على الثياب القماشية يمكنك استخدام الطريقة الشعبية اوهي رش مادة ملح الليمون وتغطية منطقة البقعة بالكامل.

ملح الليمون
ملح الليمون

ملح الليمون للدهون

سيمتص الملح قسطا كبيرا من الدهون ما يعني أن البقعة لن تتغلغل في معظم الألياف القماشية وبالتالي سيكون من الأسهل التخلص منها لاحقا".

بقع اللحوم والبروتين

و بق اللحوم تكون عبارة عن بروتين مع بقع الصلصات المضافة لها.

يجب عدم تعريض هذه البقع لدرجات حرارة عالية أثناء إزالتها لانها ستلتصق بألياف القماش وسيكون من الصعب التخلص منها

ويجب إزالة هذه البقع من على القماش بالفرح البسيط في البداية وقبل غسل قطعة عليها مثل هذه البقع، تأكدوا من ترطيب المنطقة الملطخة بغزارة بواسطة الماء واتركوها لفترة من الوقت حتى يتغلغل الماء داخل للمنطقة المتسخة.

اغسلي الملابس جيدا بالماء البارد وإذا لزم الأمر، افركوا المنطقة المتسخة بلطف لإزالة أي أوساخ متبقية وبعدها يكن التخلص من البقع باستخدام مزيل البقع الإنزيمي، واتركوها لفترة من الوقت وغسلها بالطريقة العادية.

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