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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجوم الفن في عزاء والدة الموزع الموسيقي أحمد عادل

احمد عادل
احمد عادل

حرص عدد من نجوم الفن على حضور عزاء والدة الموزع الموسيقي أحمد عادل، المقام حاليًا في مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس.

وحضر العديد من الصناع في مجال الموسيقى والإعلام عزاء والدة الموزع أحمد عادل، منهم: عصام كاريكا، مدين، عزيز الشافعي، دعاء عامر، تامر حسين، المنشد الديني مصطفى عاطف، أحمد جمال، لمياء فهمي.

وشيع الموزع الموسيقى أحمد عادل، جثمان والدته امس من أحد مساجد مدينة نصر، بحضور المنشد مصطفى عاطف، استعدادا لدفنها بمقابر الأسرة بـ 6 أكتوبر، على أن حيث يستقبل العزاء اليوم الإثنين بمسجد المشير في التجمع الخامس.


والده الموزع الموسيقى أحمد عادل :

توفيت أمس والدة الموزع الموسيقى أحمد عادل وهو ما أعلن عنه صديقه الفنان محمد عاطف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وعلق محمد عاطف، قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفت إلى رحمة الله تعالى والدة صديقنا الموزع احمد عادل والعزاء غداً الاثنين بمسجد المشير قاعة الروضة .. نسأل الله ان يتغمدها بواسع رحمته وعظيم غفرانه.

ويعد الموزع الموسيقى أحمد عادل أحد المبدعين فى مجاله حيث قدم عدد من الأعمال الناجحة مع مطربين مشهورين حيث تعاون مع النجم اللبناني رامي عياش، في أغنية بـ عنوان سلطنة، وهي من ألحان محمد عبد المنعم، ومن كلمات محمد البوغة.

وطرح الموزع الموسيقى أحمد عادل من قبل أغنية لا تعليق للمطرب نبيل، والتي تخطت حاجز الـ 3 ونصف مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي من كلمات محمود سليم، ألحان جوليو، إنتاج فيري ميوزك نصر محروس، ميكس وماستر أمير محروس، طرحت في شهر أغسطس الماضي.

احمد عادل

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