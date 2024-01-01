باحث إستراتيجي: فيلدرز من الشخصيات المثيرة للجدل في تصريحاته المتصلة بالقضايا العربية

قال أبو بكر باذيب باحث في الشؤون الاستراتيجية، إن اليميني فيلدرز رئيس حزب "من أجل الحرية" الذي فاز بالانتخابات التشريعية كان يحاول منذ 25 عاما الوصول إلى السلطة في هولندا، وهو من أكثر الشخصيات في العالم إثارة للجدل في تصريحاته المتصلة بالإسلام والقضايا العربية والمهاجرين والمتصلة بالآخر.

وأضاف "باذيب"، في مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "هناك اتجاه داخلي لفوز اليمين بالانتخابات ووصوله إلى السلطة وهو الاحتقان الذي بات موجودا في الشارع الهولندي، فدق أصبحنا نلمسه في خطابات كثيرة ووسائل الإعلام".

وتابع الباحث: "كثير من الشخصيات التي كانت تتوارى خلف حالة من الحيادية وعدم البوح بكثير من توجهاتها أصبحت تواجه الآخر، وليس الإسلام والمهاجرين فقط".

وأكد، أن هناك اتجاه آخر بفوز اليمين بالسلطة، وهو ملف العلاقات الدولية، حيث يلخبط اليمين كل الأوراق التي ابتنت عليها أبجديات هولندا في العقدين الماضيين على أقل تقدير وهي ما تتصل بتوجهات حلف شمال الأطلسي "ناتو" والاتحاد الأوروبي وسياسات الهجرة وسياسات حقوق الإنسان، إذ طالب فيلدرز بوقف دعم أوكرانيا وإعادة العلاقات مع روسيا.

