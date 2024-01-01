تضامن النواب تناقش عددا من طلبات الإحاطة .. غدا

تناقش غداً الثلاثاء لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى ،عقب انتهاء الجلسة العامة عدد من طلبات الإحاطة بحضور ممثلي وزارتى التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية.

بحضور اللواء دكتور محمد درويش المستشار السياسي لوزيرة التضامن الاجتماعي، ورغدة حلمى رئيس الادارة المركزية لشئون المديريات، ومدحت عبد الرشيد ، مدير وحدة التشغيل الذاتي ونقل الأصول لبرنامج فرصة، و محمد نزيه، مدير عام الدعم الفنى والتصاريح، ومحمد رافت محمود فتحي ، مدير إدارة تراخيص جمع المال، و محمد ابو العلا عبد اللطيف ، مراجع مالي بالإدارة العامة للجمعيات.

تناقش طلب إحاطة مقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن منطقة تأمينات ومعاشات لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، وطلب إحاطة مقدم من النائب عصمت زايد، بشأن عدم إنشاء مكاتب للشئون الاجتماعية في قرى كفر أبنهس مركز قويسنا وأيضاً قرية طنبشا مركز بركة السبع، وطلب إحاطة مقدم من النائبة آمال عبدالحميد، بشأن أوجه الرقابة على أموال وتبرعات الجمعيات الخيرية في مصر وأوجه صرفهما وإنفاقهما، وطلب إحاطة مقدم من النائب محمد عوض السيد، بشأن توقيع بروتكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية كنوز سيناء للتنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة المشهرة برقم 41 لسنة 1951 مدينة رأس سدر جنوب سيناء.