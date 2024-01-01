لجنة الشكاوى بالنواب تناقش 32 اقتراحا برغبة .. غدا

تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب عاطف ناصر، غداً الثلاثاء عقب انعقاد الجلسة العامة، أجتماعاً لمناقشة 32 اقتراح برغبة مقدم من كلاً من: النائب عاطف ناصر، بشأن تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة لصالح المدرسين بتعيينهم في هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، والنائب أشرف حاتم، بشأن تغيير اسم شارع بهاء الدين قراقوش بمنطقة الزمالك التابعة لحى غرب محافظة القاهرة إلى شارع السيدة المرحومة توفيقة عثمان الرئيس السابق لجمعية تنمية خدمات حي الزمالك لمجهوداتها في الحفاظ على جزيرة الزمالك، والنائب محمد حمدي دسوقي، بشأن تعزيز البند المالي لصرف باقي تعويضات الجهود الغير عادية للعاملين بالتربية والتعليم بمحافظة أسيوط، والنائب وحيد فودة، بشأن الإسراع في إنشاء عدد 2 مدرسة تعليم أساسي، ومدرسة رسمية متميزة للغات بالأرض المستقطعة من مدرسة الزراعة بمدينة المنصورة- محافظة الدقهلية، النائب محمد عبدالرحمن راضي:



الأول: بشأن إنشاء مدرسة فندقية بحي روض الفرج على قطعة الأرض التي تم تقسيمها من محافظة القاهرة، والثاني: بشأن إقامة دار مناسبات على مساحة الأرض التي تم تقسيمها بمنطقة عزبة الصفيح- حي روض الفرج - محافظة القاهرة.

كما تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نى نتر الغزاوى، بشأن إقامة مدرسة تكنولوجية تابعة لوزارة الاتصالات في حي الزمالك - محافظة القاهرة، والاقتراحان برغبة المقدمان من النائب محمد طلبة: الأول: بشأن تحويل مدرسة الأخارسة الابتدائية – قرية الرياح – مركز القنطرة غرب – محافظة الإسماعيلية من مدرسة ابتدائي إلى مدرسة تعليم أساسي، والثاني: بشأن تحويل مدرسة الفرس الابتدائية – منطقة الحمادة – قرية النصر – الكيلو 17 – بمركز القنطرة غرب – محافظة الإسماعيلية من مدرسة ابتدائي إلى مدرسة تعليم أساسي، و الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء سليمان، بشأن صرف المستحقات المالية للمقاولين الذين قاموا بإنهاء أعمالهم الموكلة إليهم من هيئة الأبنية التعليمية - فرع محافظة قنا، والاقتراح برغبة المقدم من النائب جمال الشورى، بشأن تحويل المركز البيئي السيوي بواحة سيوة إلى مدرسة ثانوي صناعي للحرف اليدوية- محافظة مطروح، والاقتراح برغبة المقدم من النائب طلبة النحال، بشأن إنشاء مدرسة ثانوي عام مشتركة بقرية بغداد- مركز ومدينة بدر- محافظة البحيرة والنائب مجدي الأمير، بشأن إنشاء مبنى الإدارة التعليمية بمركز المنزلة- محافظة الدقهلية، والنائب نبيل عسكر، بشأن إنشاء فرع لجامعة الزقازيق- بمركز ومدينة أبو كبير- محافظة الشرقية، والنائب أحمد عبدالسلام قورة، بشأن إنشاء جامعة أهلية- محافظة سوهاج، والنائب سامح حبيب، بشأن إنشاء جامعة أهلية بمدينة كفر الزيات- محافظة الغربية، والنائب محمد عبدالحميد هاشم، بشأن إنشاء ماكينات ATM بمركز سيدى سالم- محافظة كفر الشيخ.

كما تناقش اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن تطوير وحل مشاكل المناطق العشوائية داخل محافظة أسيوط مثل مناطق (المصلى- زرزارة- الفواخير)، والنائبة غادة الضبع، بشأن إنشاء محلات للأنشطة التجارية بأسوار المقرات والمباني الإدارية ومحطات المياه والمخازن المملوكة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وطرحها للإيجار، والنائب أحمد على إبراهيم، بشأن إدخال شبكة مياه الشرب والصرف الصحي بالمناطق المحرومة بحي المرج- محافظة القاهرة، والنائب حسن طارق عمار، بشأن تخصيص عدد (3) قطع أرض بمنطقة محمد مهران بجنوب بورسعيد لاستكمال الوحدات المتبقية من مشاريع الإسكان- محافظة بورسعيد، والنائب علاء خير الله، بشأن تخصيص قطعة أرض لإنشاء محطة رفع لخدمة منطقتي الحماضلة وعزبة علوي بمركز أبو تيج- محافظة أسيوط، والنائب رفعت شكيب، بشأن مد خدمة الصرف الصحي بمنطقة عزب السكة الحديد بمدينة المراغة- محافظة سوهاج، والنائب محمود أبو الخير، بشأن توصيل خدمة الصرف الصحي إلى منطقة مدخل قرية بنى حميل وبعض مناطق قرية بنى حميل بمركز البلينا- محافظة سوهاج، والنائب السيد الخضر جوهر، بشأن عمل دفع نفقي أسفل بحر شبين وربطه بخطوط الصرف الصحي بمنشأة ناصر- عزبة الإصلاح الزراعي بقرية دميرة- مركز طلخا – محافظة الدقهلية، والاقتراحان برغبة المقدمان من النائب أشرف الشبراوي:



الأول: بشأن إنشاء خط مياه مغلق من مرفق مياه محطة ميت فارس إلى عزب مدينة بنى عبيد وعزب قرى الوحدة المحلية باليوسيفية- محافظة الدقهلية.



الثاني: بشأن إيجاد حلول لمشاكل مزارع تربية الدواجن والعاملين بهذا القطاع.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن تعديل مسار خط تيار كهربائي جهد متوسط (11ك.ف) في الكتلة السكنية بمناطق (السعرانية - منشأة الأوقاف) أو تحويله لكابل جهد متوسط أرضى- مدينة كفر الدوار- محافظة البحيرة، والنائب أحمد الشريف، بشأن تحويل كابلات الضغط العالي الهوائية بدائرة الدخيلة والعامرية وبرج العرب إلى كابلات أرضية- محافظة الإسكندرية، والنائبة هيام محمد الطباخ، بشأن تركيب الألواح الشمسية وتخفيف الاشتراطات الفنية لتركيبها، والنائبة فضية سالم، بشأن تحويل أعمدة الكهرباء العمومية بمدينة نويبع إلى كابلات أرضية بمنطقة المزينة والترابين- محافظة جنوب سيناء، والنائبة نرمين بدراوي، بشأن تحويل خطوط الكهرباء إلى كابلات أرضية ببعض عزب قرية الريفة- مركز أبو النمرس- محافظة الجيزة، والنائب السيد الخضر جوهر، بشأن توصيل الغاز الطبيعي إلى بعض قرى مركز طلخا- محافظة الدقهلية.



والنائب مصطفى بدران، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لقرى مركز أسيوط- محافظة أسيوط، والنائبة هالة أبو السعد، بشأن توصيل الغاز الطبيعي إلى المناطق الرئيسية بمدينة فوه- محافظة كفر الشيخ.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة عقب انتهاء الجلسة العامة، بقاعة اللجنة بالدور الثامن بمبنى المجمع، موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من:

• النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن الترقيات للوظائف الإشراقية والقيادية بمصلحتي الجمارك والضرائب وعدم اتباع القواعد القانونية في هذا الشأن.

• النائب محمد إسماعيل، بشأن تأخر اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي.

• النائب سعودي عبدالرحمن، بشأن سياسات وزارة المالية لتحقيق الاستقرار الوظيفي للعمالة اليومية بالوزارات.