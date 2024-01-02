عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بأرخص سعر في مصر .. سيارة "أوتوماتيك" موديل 2022

لادا جرانتا موديل
لادا جرانتا موديل 2022

يبحث العديد عن فرصة شراء سيارة بسعر مناسب، وبناقل سرعات "أوتوماتيكي" الاداء، وسط تنوع الطرازات المطروحة في مصر، والتي تختلف بحسب العلامات التجارية والتجهيزات سواء الفنية أو التقنية، أو من ناحية التصميم الخارجي.

أرخص سيارة فرنسية "زيرو" في مصر موديل 2024

أرخص سعر للزيرو.. اركب هذه السيارة موديل 2024

أرخص واغلى سيارة بالسوق المصري في 2023 .. بالاسعار

أرخص سيارة تقدمها ميتسوبيشي اليابانية في مصر .. كم يبلغ سعرها؟

 لادا جرانتا موديل 2022

وتعتبر السيارة لادا جرانتا من ابرز الخيارات المقدمة بالسوق المحلي، والتي تجمع بين السعر المناسب وناقل السرعات الأوتوماتيكي الاكثر بحثًا، إلى جانب تقديمها ايضا بناقل سرعات يدوي ايضا، مع فئة السيدان ذات الـ 5 مقاعد.

 لادا جرانتا موديل 2022

وتتمتع السيارة لادا جرانتا من الداخل بمساحة رحبة، مع واجهة أمامية حادة الشكل، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية، ومرايات جانبية كهربائية مدعومة باشارات ضوئية، وزجاج خلفي مظلل.

 لادا جرانتا موديل 2022

وظهرت السيارة لادا جرانتا للبيع على الانترنت، عن طريق احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، حيث تم طرحها بحالة المستعمل، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 75 الف كليومتر، بالاضافة إلى تمتعها بحالة الفبريقا من الداخل، وضمن موديلات 2022.

 لادا جرانتا موديل 2022

وتضم السيارة لادا جرانتا التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء، عجلة قيادة باور استيرنج، زجاج كهربائي أمامي، فرامل مانعة للانغلاق ABS، بالاضافة إلى عدد 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS بالناحية الامامية، ونظام غاز طبيعي.

 لادا جرانتا موديل 2022

وتعتمد لادا جرانتا موديل 2022 على محرك بقوة 98 حصان، و145 نيوتن متر، سعة 1600 سي سي، 4 سلندر، مع تقنية الدفع الامامي، وناقل سرعات 4 غيار "أوتوماتيك"، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل لـ 176 كيلومتر في الساعة، واستهلاك للوقود بنسبة 7.2 لتر لكل 100 كيلومتر.

 

ابعاد السيارة لادا جرانتا موديل 2022

 

  • طول 4268 مم.
  • عرض 1700 مم.
  • ارتفاع 1500 مم.
  • طول قاعدة عجلات 2476 مم.

 

سعر السيارة لادا جرانتا موديل 2022 "أوتوماتيك"

 

تباع السيارة لادا جرانتا موديل 2022 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعد ظهورها على الانترنت، بسعر يبلغ 370 ألف جنيه.

سيارة أوتوماتيك لادا جرانتا موديل 2022 لادا جرانتا موديل 2022 سعر السيارة لادا جرانتا سعر السيارة لادا جرانتا موديل 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين تطرح سكر مجانا على بطاقات الدعم.. وسعر الحر 27 جنيها.. فيديو

الأرصاد تحذر.. موجة أمطار جديدة تضرب البلاد غدا في هذه المحافظات

ياسمين عبد العزيز تعلق على نبأ طلاقها من أحمد العوضي

"حسبي الله ونعم الوكيل".. تعليق صادم من طليقة أيمن بهجت قمر

8 توجيهات رئاسية تنتصر لكبار السن.. و10 آلاف جنيه غرامة تنتظر هؤلاء

القاهرة تبدأ رسميًا عضويتها مع مجموعة بريكس.. ماذا ينتظر الاقتصاد المصري؟

الليلة .. تحذير رسمي من الأرصاد

غربلة ميت عقبة| رحيل 7 لاعبين عن الزمالك بالميركاتو الشتوي.. أسماء وتفاصيل

موضوعات متعلقة

رونالدو يهدي والدته سيارة فارهة في عيد ميلادها.. كم سعرها ؟

كيا سبورتاج 2024 للبيع بحالة الزيرو .. اعرف سعرها

أسعار هيونداي إلنترا HD موديل 2024

أوبل موكا كسر زيرو 2023 للبيع بهذا السعر

بفارق 80 ألف جنيه.. سعر MG 5 موديل 2024 الأرخص من فئتها

شيري تقدم فينجيون T9 الجديدة وتكشف عن أسعارها

أفخم سيارة قدمتها BMW في مصر خلال 2023 وسعرها .. صور

اركب سيارة هاتشباك أوتوماتيك بـ 110 آلاف جنيه

ترشيحاتنا

احذر من ساعات الليل.. الأرصاد تعلن سقوط أمطار ورياح على 7 محافظات

لماذا أوصانا الرسول بعدم الغضب .. وما هو الأسلوب الأمثل للتغلب عليه؟

بأرخص سعر في مصر .. سيارة "أوتوماتيك" موديل 2022

تستاهل كل جنيه.. أفضل إكسسوارات تشتريها لـ آيفون

أحمد موسى يتغزل في محمد صلاح بعد تصدره ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

سنعاقب المخطئ.. رابطة الأندية: أحداث الشغب لا تعبر عن جمهور الإسماعيلي والمصري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يرجع إلى عصر الفراعنة.. تعرف على تاريخ نشأة البريد المصري

أزمة المهاجم الدنماركي صداع في رأس كولر.. تفاصيل جلسة مدرب الأهلي مع لجنة التخطيط

طريقة عمل العيش البلدي على البوتاجاز

شاهد.. سكان كاليفورنيا يهربون من موجات بحر عالية تضرب فينتورا

فيديو

ألف مبروك الطلاق.. نجمة شهيرة تهنئ شيرين على انفصالها عن حسام حبيب

فتاة تحذر من زلزال اليابان قبل حدوثه.. والسبب الغربان/ فيديو جراف

اشتباكات بالكراسي بين جماهير المصري والإسماعيلي

سقوط كمرة خرسانية من كوبري تحت الإنشاء ببولاق الدكرور.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ