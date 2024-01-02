بأرخص سعر في مصر .. سيارة "أوتوماتيك" موديل 2022

يبحث العديد عن فرصة شراء سيارة بسعر مناسب، وبناقل سرعات "أوتوماتيكي" الاداء، وسط تنوع الطرازات المطروحة في مصر، والتي تختلف بحسب العلامات التجارية والتجهيزات سواء الفنية أو التقنية، أو من ناحية التصميم الخارجي.

لادا جرانتا موديل 2022

وتعتبر السيارة لادا جرانتا من ابرز الخيارات المقدمة بالسوق المحلي، والتي تجمع بين السعر المناسب وناقل السرعات الأوتوماتيكي الاكثر بحثًا، إلى جانب تقديمها ايضا بناقل سرعات يدوي ايضا، مع فئة السيدان ذات الـ 5 مقاعد.

لادا جرانتا موديل 2022

وتتمتع السيارة لادا جرانتا من الداخل بمساحة رحبة، مع واجهة أمامية حادة الشكل، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية، ومرايات جانبية كهربائية مدعومة باشارات ضوئية، وزجاج خلفي مظلل.

لادا جرانتا موديل 2022

وظهرت السيارة لادا جرانتا للبيع على الانترنت، عن طريق احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، حيث تم طرحها بحالة المستعمل، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 75 الف كليومتر، بالاضافة إلى تمتعها بحالة الفبريقا من الداخل، وضمن موديلات 2022.

لادا جرانتا موديل 2022

وتضم السيارة لادا جرانتا التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء، عجلة قيادة باور استيرنج، زجاج كهربائي أمامي، فرامل مانعة للانغلاق ABS، بالاضافة إلى عدد 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS بالناحية الامامية، ونظام غاز طبيعي.

لادا جرانتا موديل 2022

وتعتمد لادا جرانتا موديل 2022 على محرك بقوة 98 حصان، و145 نيوتن متر، سعة 1600 سي سي، 4 سلندر، مع تقنية الدفع الامامي، وناقل سرعات 4 غيار "أوتوماتيك"، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل لـ 176 كيلومتر في الساعة، واستهلاك للوقود بنسبة 7.2 لتر لكل 100 كيلومتر.

ابعاد السيارة لادا جرانتا موديل 2022

طول 4268 مم.

عرض 1700 مم.

ارتفاع 1500 مم.

طول قاعدة عجلات 2476 مم.

سعر السيارة لادا جرانتا موديل 2022 "أوتوماتيك"

تباع السيارة لادا جرانتا موديل 2022 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعد ظهورها على الانترنت، بسعر يبلغ 370 ألف جنيه.