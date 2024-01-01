جيش الاحتلال يحقق في واقعة إهانة جندي إسرائيلي لعامل فلسطيني بمحطة وقود| شاهد

انتشر على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي لقطات لجنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي وهم يركلون ويدوسون على عامل محطة وقود فلسطيني بالقرب من الخليل، مما أدى إلى إدانات من المشرعين العرب الإسرائيليين وفتح تحقيق من قبل الجيش.

وتظهر اللقطات جنديا من جيش الاحتلال الإسرائيلي ينظر إلى أحد رفاقه وهو يأمر الرجل الفلسطيني في مخيم الفوار للاجئين بالاستلقاء على وجهه أولا على الأرض ثم يقوم الجندي بركل الفلسطيني عدة مرات لحمله على فرد ساقيه وذراعيه، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ويشرع الجندي في النظر إلى ما يبدو أنه كاميرا أمنية ويشير بالإصبع الأوسط، ويظهر جندي آخر، وهو يدوس على ظهر الفلسطيني من أجل تجاوزه، وليس فوقه.

وردا على الحادث، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إن "سلوك الجنود في الفيديو مثير للإشكالية للغاية ولا يتوافق مع قيم الجيش الإسرائيلي"، معلنا أن الحادث قيد التحقيق، وفي نهايته سيتم اتخاذ قرار بشأن كيفية التعامل مع المتورطين".