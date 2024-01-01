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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حجب رقم 10.. قرار تاريخي من الاتحاد الأرجنتيني تجاه ميسي

ميسي
ميسي

قرر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم اتخاذ قرار تاريخي تجاه ليونيل ميسي، النجم الأسطوري لراقصي التانجو.

وقال كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "عندما يعتزل ميسي اللعب مع المنتخب الوطني لن نسمح لأي شخص آخر بارتداء الرقم 10 بعده".

وأضاف: "هذا الرقم 10 سنحجبه مدى الحياة تكريمًا له.. هذا أقل ما يمكننا القيام به من أجل ميسي".

وشارك ميسي لأول مرة مع منتخب الأرجنتين عندما كان يبلغ 18 عامًا في عام 2005، لكنه طرد بعد دقيقتين فقط في بداية كابوسية.

وسجل ميسي 106 أهداف في 180 مباراة دولية، كما فاز مع منتخب الأرجنتين بلقبي كوبا أمريكا وكأس العالم.

يذكر أن ميسي حقق بداية مميزة لمسيرته مع إنتر ميامي في عام 2023، حيث سجل 11 هدفًا في 14 مباراة وقاد الفريق للحصول على أول لقب له على الإطلاق.

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