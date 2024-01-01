تحت التعذيب.. استشهاد أسير فلسطيني في سجن مجدو الإسرائيلي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الاثنين، بأن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تعلن استشهاد أسير فلسطيني من الضفة الغربية في سجن مجدو.

وأضافت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن الأسير الفلسطيني الذي استشهد في مجدو قضى تحت التعذيب، وهو من مدينة نابلس ويبلغ من العمر 23 عاماً.

ومن جانبها أكدت هيئة الأسرى ونادي الأسير، استشهاد أسير في سجن مجدو، دون معرفة أي تفاصيل حتى اللحظة عن هوية الشهيد، ويجري التحقق والمتابعة.

ووصل عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي دون تهمة إلى أعلى مستوى تاريخي وسط موجة مكثفة من الاعتقالات في خضم العدوان علي قطاع غزة.

ويحتجز أكثر من 8000 فلسطيني في السجون الإسرائيلية، وسط موجة مكثفة من الاعتقالات في غزة والضفة الغربية، وفقًا لجماعات حقوق الإنسان، وفق تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الخميس.

وقالت مؤسسة الضمير، وهي جماعة حقوقية تدعم المعتقلين السياسيين الفلسطينيين، إن المئات من المعتقلين من غزة، من بينهم 123 امرأة، على الرغم من أن العدد الحقيقي للمحتجزين من القطاع قد يكون أعلى من ذلك بكثير.