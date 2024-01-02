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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رابط التسجيل في البرامج التدريبية للعاملين بجامعة حلوان خلال يناير 2024

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تتابع جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس التي يطلقها مركز تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي  لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتقام اغلب هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية  .

وكشف المركز أنه يتم التسجيل و الاشتراك فى البرامج  التدريبية الخاصة باعضاء هيئة التدريس  عبر هذا الرابط :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9p5BZ3Nxlrq0KP05ihkHZeeqsu7PK1RKrDrqI7yhagvvo_g/viewform


ويتم تنفيذ هذه البرامج   تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

ووقع الدكتور السيد قنديل رئيس  جامعة حلوان بروتوكول تعاون مع المؤسسة الصديقية للخدمات الثقافية والاجتماعية برئاسة  الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء المؤسسة الصديقية .

يأتي ذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠ والتى بمثابة المظلة التى تندرج في إطارها خطط وبرامج العمل التنموي خلال الفترة الحالية ولاسيما مع حرص الدولة المصرية على المضي  قدماً في تنفيذ هذه الرؤية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتوسع في دمج هذه الأبعاد في منظومة التخطيط فضلا عن نشر ثقافة التنمية المستدامة وتحقيق الغايات التنموية المنشودة للبلاد من أجل تحسين جودة الحياة في الوقت الحاضر .

وبناء على ذلك تم توقيع البروتوكول بين الجانبين بهدف تعزيز التعاون المشترك وتقديم الخدمات المجتمعية بين الطرفين ووفقا لمستويات كل طرف للاستفادة من الخدمات الأهلية التي تقوم بها المؤسسة والمشاركة في كافة مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، صحية ،توعوية ،بيئية وفنية وغيرها .

ويهدف هذا البروتوكول إلى تلبية مطالب الطرفين في المجالات التي يعملان فيهم مع تنوعها وتدريب الطلاب على العمل الأهلى بهدف الارتقاء بجودة المواطن المصري.

Jobs Education الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الكيانات المختلفة بالجامعة تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين تنمية القدرات و المهارات

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