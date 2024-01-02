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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة 3 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار في عابدين .. اليوم

محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية

تنظر محكمة جنايات القاهرة المعنقدة في عابدين اليوم الثلاثاء محاكمة 3 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بمنطقة عابدين.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من قسم شرطة عابدين تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بتردد أشخاص مجهولين على عقار خالي من السكان في عابدين، وبالانتقال والفحص تبين قيام المتهم بالتنقيب عن الآثار وعقب تقنين الاجراءات تم ضبط 3 متهمين من ورثة العقار حال وجودهم داخله وعثر على حفرة وأدوات تستخدم في الحفر والتنقيب.

وفي سياق متصل باشرت النيابة العامة في الجيزة، التحقيقات في واقعة ضبط مالك مزرعة و2 آخرين وسيدة أثناء التنقيب عن الآثار داخل حظيرة مواشٍ بمزرعة في منطقة بولاق الدكرور، وضبط أدوات الحفر والتنقيب بحوزتهم واستمعت لأقوال المتهمين في الواقعة.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة في الجيزة، العثور على حفرة بداخلها مياه جوفية داخل حظيرة المواشي بالمزرعة الكائنة ببولاق الدكرور، وقيام المتهمين بالحفر وفقا لما اكدته المتهمة الرابعة بوجود المقبرة الأثرية والكنز في هذا المكان.

حيث كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، ألقت القبض على 3 متهمين لأحدهم معلومات جنائية وبرفقتهم سيدة أثناء التنقيب عن الآثار داخل مزرعة المتهم الأول.

وتبين من التحريات والمعاينة العثور على حفرة بداخلها مياه جوفية، وأدوات تستخدم في الحفر والتنقيب، وبحوزة السيدة كميات من البخور وبعض الأوراق المدون عليها عبارات غير مفهومة وطلاسم، وتم القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عابدين محكمة جنايات القاهرة منطقة عابدين تنقيب عن الآثار آثار

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