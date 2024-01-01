منتخب مصر للسلة يعبر موريتانيا لنصف نهائي البطولة العربية

نجح المنتخب المصري في تخطي عقبة منافسه الموريتاني بنتيجة 88-56، مساء اليوم الإثنين في ختام منافسات ربع نهائي البطولة العربية لكرة السلة المقامة في مصر.

وحقق الفراعنة الفوز بقيادة المدير الفني وائل بدر، وفاز أشرف عبد الناصر لاعب منتخب مصر بلقب أفضل لاعب بعدما سجل 12 نقطة.

ويلتقي منتخب مصر منافسه الإمارات في نصف نهائي البطولة العربية، ويلعب منتخب تونس ضد ليبيا في نصف النهائي أيضا غدا الثلاثاء.

وقال وائل بدر المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة، في تصريحات مصورة للصفحة الرسمية للاتحاد العربي: "حاولنا توزيع مجهود اللاعبين لتجنب الإجهاد بسبب توالي المباريات".

وأضاف: "نحتاج للمزيد من التحضيرات البدنية والفنية في مواجهة الإمارات، فضلنا إراحة إيهاب أمين نجم الأهلي في لقاء موريتانيا للاستفادة منه في مواجهة نصف النهائي".

وأشار إلى أن مباراة الإمارات في نصف النهائي تختلف عن لقاء الافتتاح الذي فاز به الفراعنة مؤكدا أن المنتخب الإماراتي تطور بشكل لافت خلال البطولة.