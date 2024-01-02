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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بشرى سارة من التموين بشأن الأسعار.. مفاجأة بشأن الذهب.. زوجة حلمي ترفع قضية على مصطفى كامل| توك شو

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي.

وزير الأوقاف الفلسطيني: فقدنا أكثر من 30 ألف شهيد في العام الماضي
قال حاتم البكري وزير الأوقاف الفلسطيني، إنّ العام الماضي 2023 كان عام الحزن بالنسبة للفلسطينيين، حيث فقد الشعب الفلسطيني أكثر من 30 ألف شهيد، وبخاصة في الحرب المستعرة المستمرة على غزة والضفة منذ 7 أكتوبر وحتى يومنا هذا.

مساعد وزير التموين يكشف سر ارتباط سعر الفائدة بقيمة الذهب.. فيديو
قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن انخفاض أسعار الفائدة يجعل المواطن يذهب لادخار المعدن الأصفر.

142 يوم إجازة في 2024.. وتامر أمين: أنا مستكترها.. فيديو
أكد الإعلامي تامر أمين، أن عدد أيام الإجازات في عام 2024 حوالي 142 يوما في السنة من أصل 365 يوما.


قوت الشعب.. بشرى سارة من التموين بخصوص الأسعار |فيديو
قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن حجم واردات مصر من الغذاء والمحاصيل الزراعية يصل إلى 18 مليار دولار.

وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "كل السلع الاستراتيجية الـ7 لدينا عجز فيها باستثناء الأرز"، موضحا أن "الدولة لديها التزام بتكوين احتياطي استراتيجي من السلع الـ7 الاستراتيجية".

 

الدولة تكشر عن أنيابها.. أحمد موسى: هنجيب السوق السوداء الأرض|فيديو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن كل أجهزة الدولة تعمل من أجل حل أزمة الدولار.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "أجهزة الدولة شغاله لمواجهة الدولار، وإمبارح كنت بكلم صديق عزيز بقوله إيه الأخبار، قال لي إحنا دلوقتي متفرغين للدولار، وهنجيب السوق السوداء الأرض، قولت له إزاي، قال لي هتلاقيهم في القهاوي قاعدين بيتابعوا، وفجأة تلاقيهم طبوا عليك".


هاخذ حقي.. زوجة حلمي بكر: رفعت قضية على مصطفى كامل لهذا السبب
أكدت سماح القرشي زوجة الموسيقار حلمي بكر، أن الموسيقار يمر بأزمة صحية كبيرة  ووزارة الصحة أبلغتنا بأنه تم إصدار قرار علاج على نفقة الدولة له.


بعد زلزال اليابان.. هل تتأثر مصر به؟.. القومي للبحوث الفلكية يكشف التفاصيل
كشف صلاح الحديدي أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل ومعلومات عن الزلزال الذي ضرب اليابان اليوم.


بعد زيادة تذاكر المترو..هل ترتفع أسعار البنزين؟.. عزة مصطفى تفجر مفاجأة.. فيديو
علقت الإعلامية عزة مصطفى، على زيادة أسعار مترو الأنفاق الجديدة التي تم تطبيقها اليوم.

وقالت الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "زيادة أسعار المترو تنوعت بين 6 و8 و12 و15 جنيها حسب المناطق وعدد من المحطات".


مستشار الرئيس الفلسطيني: الاقتراب من ملف التهجير خط أحمر
أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن الاقتراب من ملف تهجير الفلسطينيين من غزة خط أحمر، مشددًا على وجوب الاعتراف بالدولة الفلسطينية، إذ إن التهجير يعني اغتيال القضية الوطنية الفلسطينية.
 

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