أخبار الفن | ياسمين عبد العزيز تعلق على نبأ طلاقها من أحمد العوضي .. تعليق صادم من طليقة أيمن بهجت قمر

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامه عن ياسمين عبد العزيز و أحمد العوضي :
حمادة هلال وسعد الصغير يقدمان واجب العزاء في والده الموزع أحمد عادل
حضر منذ قليل الفنانان حمادة هلال وسعد الصغير لتقديم واجب العزاء في والدة الموزع أحمد عادل.
عيب.. أول تعليق من حلمي بكر بعد تصريحات مصطفى كامل ضد زوجته
قالت سماح القرشي إن زوجها الموسيقار حلمي بكر منزعج للغاية من حديث مصطفى كامل عني وتصريحاته المسيئة لي، فضلا عن أنه رافض للطريقة التي يتحدث بها نقيب المهن الموسيقية وبالتالي رفض العلاج في مستشفى النقابة.
تنبأت بطلاقه من ياسمين عبدالعزيز.. أحمد العوضي يفتح النار على خبيرة فلك
رد الفنان احمد العوضي على ما تردد بشأن اجتمالات طلاقه من الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد تنبؤ أحدي خبيرات الفلك بحدوث هذا الأمر في عام 2024 أو 2025.
حسبي الله ونعم الوكيل".. تعليق صادم من طليقة أيمن بهجت قمر
كشفت إنجي عبد الحافظ، عن صدمتها من التناول الساخر لخبر طلاقها من الشاعر أيمن بهجت قمر، والربط بين الطلاق وكلمات أغنياته الجديدة للنجم عمرو دياب
ياسمين عبد العزيز تعلق على نبأ طلاقها من أحمد العوضي
نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الرسمي عبر تطبيق إنستجرام، لإحدى خبيرات الفلك مع الإعلامي اللبناني نيشان.