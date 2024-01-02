أخبار الفن | ياسمين عبد العزيز تعلق على نبأ طلاقها من أحمد العوضي .. تعليق صادم من طليقة أيمن بهجت قمر

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامه عن ياسمين عبد العزيز و أحمد العوضي :



حضر منذ قليل الفنانان حمادة هلال وسعد الصغير لتقديم واجب العزاء في والدة الموزع أحمد عادل.



قالت سماح القرشي إن زوجها الموسيقار حلمي بكر منزعج للغاية من حديث مصطفى كامل عني وتصريحاته المسيئة لي، فضلا عن أنه رافض للطريقة التي يتحدث بها نقيب المهن الموسيقية وبالتالي رفض العلاج في مستشفى النقابة.



رد الفنان احمد العوضي على ما تردد بشأن اجتمالات طلاقه من الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد تنبؤ أحدي خبيرات الفلك بحدوث هذا الأمر في عام 2024 أو 2025.





كشفت إنجي عبد الحافظ، عن صدمتها من التناول الساخر لخبر طلاقها من الشاعر أيمن بهجت قمر، والربط بين الطلاق وكلمات أغنياته الجديدة للنجم عمرو دياب



نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الرسمي عبر تطبيق إنستجرام، لإحدى خبيرات الفلك مع الإعلامي اللبناني نيشان.