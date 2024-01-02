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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| حقيقة رفع أسعار البنزين.. وفوائد انضمام مصر للبريكس رسميا

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة، ونرصد لكم أبرزها خلال خلال التقرير التالي.

 

بعد زيادة تذاكر المترو..هل ترتفع أسعار البنزين؟.. عزة مصطفى تفجر مفاجأة.. فيديو

علقت الإعلامية عزة مصطفى، على زيادة أسعار مترو الأنفاق الجديدة التي تم تطبيقها اليوم.
وقالت الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "زيادة أسعار المترو تنوعت بين 6 و8 و12 و15 جنيها حسب المناطق وعدد من المحطات".

وأضافت: "سعر المنطقة الواحدة 6 جنيهات، والمنطقتين 8 جنيهات و3 مناطق 12 جنيها وأكثر من 23 محطة 15 جنيها"، مضيفة: "هناك تذكرة مخصصة لذوي الهمم بقيمة 50 قرشا فقط".

وأوضحت: "يتردد أنه سيحدث تعديل في أسعار اشتراكات المترو  في الأيام المقبلة"، موضحة: "بعد زيادة أسعار المترو الناس بدأت تبحث عن إمكانية زيادة جديدة في أسعار الكهرباء والبترول"، معقبه: "هناك لجنة لتسعير البترول تجتمع كل 3 أشهر، ويكون أمامها 3 اختيارات إما أن تثبت السعر أو تزيده لـ10% أو أكثر من 10%".
 

أسامة كمال: الانفصام العالمي ظهر في احتفالات رأس السنة..ألعاب نارية وقذائف وصواريخ

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن نهايات العام الماضي كانت مؤلمة والبدايات لا تزال مؤلمة وبها بأزمات، لأننا لم نأخذ دواء شافي للآلام ولكننا أخذنا دواء يجعلنا نتفاءل بأن الألم من الممكن أن ينتهي بدون أن نغير التصرفات أو الأفكار.

مساعد وزير التموين يكشف سر ارتباط سعر الفائدة بقيمة الذهب.. فيديو
قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن انخفاض أسعار الفائدة يجعل المواطن يذهب لادخار المعدن الأصفر.

 

التموين: غلق وحبس أي تاجر يبيع السلع بأكثر من ثمنها المحدد.. فيديو

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة تدخلت عندما خرج السوق عن انضباطه.

 

زوجة حلمي بكر تكشف عن آخر تطورات حالته الصحية

صدمت سماح القرشي، زوجة الموسيقار الكبير حلمي بكر، محبي الموسيقار الكبير عن حالته الصحية، مشيرة إلى أنه أصبح طريح الفراش ولا يستطيع الحركة، ويشتكي من حين إلى آخر من أعضاء جسّده.

 

فوائد بالجملة.. أحمد موسى: انضمام مصر للبريكس يقلل هيمنة الدولار.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر أصبحت رسميا عضو في مجموعة بريكس.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الرئيس الروسي بوتين أعلن اليوم ورحب بانضمام الدول الجديدة للتجمع ومنهم مصر"، لافتا: "تجمع بريكس يمثل نحو 42% من إجمالي سكان العالم، وهذا التجمع سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد العالمي".
وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "تجمع بريكس يضم 10 دول، وسيكون مؤثرا سياسيا وتكنولوجيا واقتصاديا، وسيساهم في التخلص من هيمنة الدولار".
 

بعد زلزال اليابان.. هل تتأثر مصر به؟.. القومي للبحوث الفلكية يكشف التفاصيل
كشف صلاح الحديدي أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل ومعلومات عن الزلزال الذي ضرب اليابان اليوم.

 

سمير فرج: نتنياهو يحاول مد الحرب على غزة لأطول فترة ممكنة..فيديو

علق اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي.

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