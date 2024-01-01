خبيرة فلك تفاجئ متصلة على الهواء: أنتي مريتي بظرف صحي.. والأخيرة تؤكد

وجهت نيفين أبو شالة، عالمة الفلك، سؤالا لـ متصلة تدعى "سونا"، من القاهرة، قائله: "أنت مريتي بظرف صحي وخرجتي منه لكنك قلقانه، لترد "سونا"، قائله: "الحمدلله هذا حصل بالفعل".



وقالت "سونا"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "بنتي متزوجة وتمر بظروف صعبة، لترد عليها عالمة الفلك، قائله: "بنتك هتخلص من هذا الظرف لكن هذا الشهر ستمر بصعوبة لكن الشهر المقبل سيكون جيد".

ووجهت نيفين أبو شالة، عالمة الفلك، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، حديثها لـ"سونا"، قائله: "كان فيه زعل بيني وبين زوجة ابنك"، لترد سونا قائله: "كان هناك زعل بالفعل لكن مازال هناك زعزعة".