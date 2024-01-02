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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

علي عبده: ندخل العام الجديد ولدينا حالة تفاؤل بجني ثمار السنوات الماضية

المهندس علي عبده
المهندس علي عبده

هنأ المهندس علي عبده، رئيس حزب حماة المستقبل، القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة والشرطة المصرية الباسلة، والشعب المصري العظيم، بحلول العام الميلادي الجديد 2024، متمنيًا أن يكون العام الجديد عام نماء ورخاء على الأمة المصرية والعربية.

وقال المهندس علي عبده، ندخل العام الجديد ونحن إذ تملؤنا حالة التفاؤل والبهجة، بأن يكون هذا العام هو العام الذي تتغلب فيه مصر على كافة تحدياتها ونجني فيه ثمار السنوات الماضية، مؤكدًا أننا سنشهد انفراجة كبيرة على كافة المستويات خلال هذا العام بفضل الرؤية الإستراتيجية للقيادة السياسية.

ووجه رئيس حزب حماة المستقبل، حديثه للرئيس عبدالفتاح السيسي بالقول: إننا نجدد العهد مع سيادتكم في بداية العام الجديدة على استكمال التنمية والبناء وتحقيق مزيد من الإنجازات، في الوقت الذي تستمر فيه مسيرة التنمية والاستقرار في كل ربوع البلاد.

وشدد على ضرورة تضافر جهود كافة القوى السياسية خلف القيادة السياسية لدعم الدولة المصرية للحفاظ على الأمن القومي المصري، واستمرار ترابطها عبر الحوار الوطني تحت مظلة الدولة ورعايتها، لاقتراح الحلول والرؤى تجاه كل ما يمر بالوطن من تحديات.

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