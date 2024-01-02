كيف بنت إمبراطوريتها.. حقيبة تخلص زوجة بيكهام من الإفلاس

أثارت سيدة الأعمال فيكتوريا بيكهام الجدل مؤخرا وذلك بإعلانها مؤخرا عن سعادتها الغامرة وذلك بعدما حققت إمبراطوريتها للأزياء العديد عن الأرباح الطائلة وذلك بسبب قيامها بتصميم حقيبة يد يصل سعرها إلى 890 جنيهًا إسترلينيًا ثم القيام بعمل استراتيجية ناجحة ساعدتها على الترويج لتلك الحقيبة وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي والترويج لها.

فيكتوريا بيكهام



وفقا لصحيفة ديلي ميل ، فقد حققت سيدة الأعمال فيكتوريا العديد من الأرباح الطائلة وذلك للمرة الأولى منذ 15 عامًا بمساعدة حقيبة اليد التي قامت بتصميمها والتي طرحتها.



وقد بلغت الحسابات المالية الخاصة بفيكتوريا حوالي 200 ألف جنيه إسترليني وذلك في عام 2022، حيث قام الكثيرون بشراء إكسسواراتها وذلك بعد أن قامت بإطلاق خطًا من المنتجات الجلدية وذلك العام الماضي لتصبح حقيبة اليد التي قامت بأصدارها بعدة ألوان بما في ذلك الأسود والكريمي والأرجواني، وقيامها بتحقيق أرباح باهظة .

وذلك بعد كانت معرضة لخطر الإفلاس لترتفع الإيرادات بنسبة 44% إلى 58.8 مليون جنيه إسترليني.