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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ذكرى رحيل وحيد حامد.. كواليس دعمه مها الصغير.. وما قالته عنه منى عبدالغني

وحيد حامد
وحيد حامد

تحل اليوم الإثنين 2 يناير، ذكرى وفاة الكاتب وحيد حامد، الذي ولد 1 يوليو عام 1944، ورحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ 76 عاما.

وفي ذكراه حرصت عدد من الفنانات الحديث عنه وقالت مني عبدالغني: إن وحيد حامد على مدار تاريخه قدم مجموعة كبيرة من الأعمال التي جسدت المجتمع والشارع المصري، وإنه قدم ديو فني عظيم مع الزعيم عادل إمام والمخرج شريف عرفه،و قدم أعمال لأغلب النجوم الكبار يسرا، محمود عبدالعزيز، أحمد زكي وغيرهم الكثير".

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من جانبها، قالت إيمان عز الدين: "لا أحد يستطيع نسيان أفلامه مثل طائر الليل الحزين، وغريب فى بيتى، والبرىء، والراقصة والسياسى، والغول، والهلفوت، واللعب مع الكبار، واضحك الصورة تطلع حلوة، وعلى مستوى الدراما كان ليه تاريخ طويل من الاعمال الخالدة في ذاكرة وذهن المشاهد منها الجماعة، البشاير ".

فيما ذكرت مها الصغير أن آخر ظهور للراحل وحيد حامد كان خلال تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي  والتي قال خلال تكريمه أنا حبيت أيامي عشان اشتغلت مع نجوم كبار وعشت زمن جميل".

كشفت مها الصغير كيف دعمها الراحل في كواليس المهرجان خاصة إنها من قدمت حفل الافتتاح، وقالت: "دعمني في الكواليس وقالي متخافيش لما تقفي على المسرح اتكلمي على طبيعتك".

الراقصة والسياسى الزعيم عادل امام الكاتب وحيد حامد القاهرة السينمائي اللعب مع الكبار المخرج شريف عرفة

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