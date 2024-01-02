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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سنعاقب المخطئ.. رابطة الأندية: أحداث الشغب لا تعبر عن جمهور الإسماعيلي والمصري

صدى البلد

أعرب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن المشهد الذي ظهر في لقاء الإسماعيلي والمصري لا يليق مطلقا، مؤكدا بأنه لا عودة للوراء مهما حدث، وأن ملف عودة الجماهير بشكل تدريجي يحظى بدعم كبير، وهناك خطوات جيدة في هذا الملف خلال المرحلة القادمة.

 

وقال دياب في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "القلة التي حضرت وارتكبت أحداث شغب لا يعبروا عن جماهير الناديين، وسيتم فرض عقوبات شديدة ضدهم على قدر ما فعلوه، ولست متخيل أنهم سافروا خلف أنديتهم لبرج العرب، ويرتكبون تلك الأفعال".

 

وأضاف: "لا أعرف سر ما فعله هؤلاء القلة من جماهير الناديين، فهم من المفترض أنهم ذهبوا في رحلة طويلة للاستمتاع وتشجيع أنديتهم، ولا أعرف سبب ما قاموا به حتى الآن، وجمهور الكرة المصرية هو أساس التشجيع، وهؤلاء لا يعبرون مطلقًا عن جماهير الناديين، وأثق في كل الأجهزة المعنية، وسنعاقب المخطئ ولا عودة للوراء".

 

وأكمل: "أناشد كل مجالس إدارات الأندية وجماهير الكرة المصرية والإعلام الرياضي، بضرورة عمل توعية مستمرة للجماهير لعدم تكرار تلك الأحداث، وكرة القدم اصبحت صناعة كبيرة، ونسعى لتطويرها، والجمهور عنصر من عناصر اللعبة، والداعم الأساسي والمحرك للكرة".

 

وأشار إلى أنه جاهز للمشاركة في حملة التوعية لجماهير الكرة المصرية، وأن تتبنى الرابطة تلك الحملة بصحبة الإعلام الرياضي واتحاد كرة القدم، وكل الجهات من وزارة الرياضة والمجالس النيابية، من أجل المحافظة على كرة القدم، ولا عودة للوراء مطلقا بعد الأزمات التي عانينا منها على مدار 11 عام.

 

وأوضح: "الكرة المصرية لازالت قوية، وهي منحة من عند الله رغم كل الأزمات التي عاصرتها على مدار السنوات الاخيرة، وأناشد الجميع بضرورة المشاركة في حملة التوعية، واشكر وزارة الداخلية والشركة الافريقية التي احتوت اعمال الشغب".

 

وأتم: "لا أعرف يكف وصل هؤلاء المشجعين إلى القيام بشعب، وهذه الامور لن تعطينا اي طاقة سلبية، بالعكس سوف نستمر بقوة، والمخطئ سيعاقب".

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