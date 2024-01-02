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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رابطة الأندية: غياب الأهلي والزمالك عن كأس الرابطة خسارة كبيرة.. ونلتمس لهما الأعذار

صدى البلد

أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن عدم مشاركة الأهلي والزمالك في بطولة كأس الرابطة بالتأكيد خسارة كبيرة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "بطولة كاس الرابطة موجودة في كل دول العالم، وقمنا بعملها بشكل مختلف في العامين الماضيين، وقمنا بتحديد مواعيدها في فترة التوقف الطويل لمدة 40 يوم من أجل افادة الفرق، كما أن مواليد 2003 أخر عام لهم لأن بعد ذلك سيتم تسريح هؤلاء اللاعبين، وكنا نتمنى ان تستفيد الأندية من هؤلاء وتمنحهم فرصة للمشاركة، كما أن هناك امكانية لتجهيز لاعبين بدلاء والعائدين من الإصابات في تلك النسخة".

واضاف: "وجود قطبي الكرة المصرية اضافة كبيرة لأي بطولة، وعدم تواجدهما في هذه النسخة خسارة كبيرة بكل تأكيد، ولكن البطولة مفيدة واصبحت مؤهلة لبطولة كأس السوبر، وجميع الفرق تستفيد من البطولة، ونلتمس الاعذار للأندية ومجالس الإدارة، في ظل رفض بعض المديرين الفنيين المشاركة في البطولة".

وواصل: "المشاركة في بطولة كاس الرابطة تكون وجهة نظر فنية، ولا توجد أزمة بالنسبة لنا في رابطة الأندية المحترفة، والتمس العذر للقطبين لعدم المشاركة في البطولة بسبب رغبة الأجهزة الفنية، لكن البطولة أصبحت مهمة لأنها مؤهلة لبطولة السوبر المصري".

وأتم: "عندما كان نتصل للاتفاق على تنظيم بطولة السوبر مع مجلس أبوظبي الرياضي كان هناك ترحيب كبير وحرص من جانبهم على استضافة البطولة، ودائما تخرج البطولة بشكل رائع، لدينا حالة تفاؤل كبيرة خلال المرحلة المقبلة".

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