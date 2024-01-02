شبانة: استبعاد ياسر إبراهيم من قائمة منتخب مصر علامة استفهام

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن استبعاد ياسر إبراهيم من صفوف منتخب مصر يُمثل علامة استفهام كبيرة، لكن في النهاية سيتم احترام روي فيتوريا ورؤيته الفنية في ضم لاعبين واستبعاد آخرين، مشيرا إلى أنه من الأفضل دعم المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس على فضائية ETC: "ضم أحمد نبيل كوكا مفيد للمنتخب الوطني وهو لاعب شاب قادر على اللعب كل يوم وسيعطي حيوية لوسط ملعب منتخب مصر، وإمام عاشور ايضا تم ضمه رغم استبعاده من المباراة الأخيرة".

وأضاف: "عدم ضم حسين الشحات أيضا وجهة نظر فنية، ولكن ياسر ابراهيم كان يستحق الانضمام لمنتخب مصر".

وأشار إلى أن التدريب على ملعب العاصمة الإدارية سيوفر الهدوء قبل مواجهة تنزانيا الودية والملاعب هناك نموذجية وكل شيء متوفر.