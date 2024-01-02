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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر عن تألق محمد صلاح: أفضل لاعبي العالم

صدى البلد

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على تألق محمد صلاح لاعب ليفربول، وتصدره قائمة هدافي الدوري الإنجليزي.

وكتب عبر فيسبوك: “بعد مشاهدة مباراة ليڤربول ونيوكاسل هذا المساء اكيد صلاح من افضل لاعبي كرة القدم في العالم واكثرهم ايجابية علي المرمي”.

نجح ليفربول في الانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي بعد فوزه ٤-٢ على ضيفه نيوكاسل يونايتد ضمن الجولة ٢٠ من البطولة.

اعتلى محمد صلاح صدارة هداف الدوري الإنجليزى برصيد 14 هدف، بالتساوي مع النرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

١- محمد صلاح 14 هدف
٢- إيرلينج هالاند 14 هدف 
٣- سون هيونج مين 12 هدف
٤- دومينيك سولانكي 12 هدف
٥- جارود بوين 11 هدف
٦- هوانج هي تشان 10 أهداف
٧- أليكساندر إيزاك 9 أهداف 
٨- أولي واتكينس 9 أهداف 
٩- كول بالمر 8 أهداف
١٠- نيكولاس جاكسون 7 أهداف 

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