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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الإفتاء ترصد أكبر مكتبة إلكترونية متطرفة لداعش بحجم 3 تيرابايت |تفاصيل

دار الافتاء
دار الافتاء

كشف حسين حمدي مدير الذاكرة الرصدية التابعة لدار الإفتاء، تفاصيل رصد دار الإفتاء لأكبر مكتبة إلكترونية متطرفة لـ داعش بحجم 3 تيرابايت.

 

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مستشار المفتي: ذاكرة التطرف رصدت أضخم مكتبة إلكترونية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي

وقال حسين حمدي في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :"دار الإفتاء تقوم برصد التطرف والفتاوى التكفيرية على مواقع التواصل الاجتماعي ".

 

 وأضاف حسين حمدي :"داعش عملت على إنشاء مكتبة إلكترونية ضخمة تحتوي على فتاوى تكفيرية وأفكار متطرفة للغاية ".

 

 وتابع حسين حمدي :" هناك إصدارات مناصرة لتنظيم داعش وقمنا برصدها وهذه الإصدارات عبارة عن موسوعات وكتب بتحمل الكثير من الأفكار المتطرفة ".

 

 ولفت حسين حمدي :" المكتبة الإلكتورنية التابعة لداعش تعتبر مرجع للتكفيريين لنشر الأفكار المتطرفة"، مضيفا:" دار الإفتاء منوط بها رصد ومواجهة ومكافحة الأفكار المتطرفة ".

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