الإفتاء ترصد أكبر مكتبة إلكترونية متطرفة لداعش بحجم 3 تيرابايت |تفاصيل

كشف حسين حمدي مدير الذاكرة الرصدية التابعة لدار الإفتاء، تفاصيل رصد دار الإفتاء لأكبر مكتبة إلكترونية متطرفة لـ داعش بحجم 3 تيرابايت.

وقال حسين حمدي في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :"دار الإفتاء تقوم برصد التطرف والفتاوى التكفيرية على مواقع التواصل الاجتماعي ".

وأضاف حسين حمدي :"داعش عملت على إنشاء مكتبة إلكترونية ضخمة تحتوي على فتاوى تكفيرية وأفكار متطرفة للغاية ".

وتابع حسين حمدي :" هناك إصدارات مناصرة لتنظيم داعش وقمنا برصدها وهذه الإصدارات عبارة عن موسوعات وكتب بتحمل الكثير من الأفكار المتطرفة ".

ولفت حسين حمدي :" المكتبة الإلكتورنية التابعة لداعش تعتبر مرجع للتكفيريين لنشر الأفكار المتطرفة"، مضيفا:" دار الإفتاء منوط بها رصد ومواجهة ومكافحة الأفكار المتطرفة ".