تحذير للإسكندرانية.. توقعات بسقوط أمطار بالمدينة على مدار اليوم الثلاثاء

كشف شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، عن تكاثر السحب الركامية على ساحل البحر المتوسط تتقدم الى شمال المحافظة خلال الساعات القادمة.

وأشارت الشركة إلى أنه من المتوقع أن يصاحبها سقوط امطار متوسطة الشدة تغزر احيانا على بعض المناطق بمختلف أنحاء المدينة الساحلية.

وقد أنهت الأجهزة التنفيذية في الإسكندرية، استعداداتها لاستقبال نوة رأس السنة، والتي بدأت بالفعل وصاحبها أمطار خفيفة وانخفاض في درجات الحرارة.

جدير بالذكر أن شركة صرف صحي الإسكندرية رفعت حالة الطوارئ استعداداً لحالة التقلبات الجوية التي تم بها المحافظة وانتشرت سيارات ومعدات وفرق الطوارئ بجميع انحاء المحافظة. وواصلت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية بواسطة عمالها وفرق الطوارئ بقطاع التشغيل والصيانة بأعمال تطهير الشنايش بعد النوة الماضية، وتم التطهير في مناطق المنتزة أول وثان وشرق ووسط والجمرك وغرب والعجمي والعامرية.

وذكرت الشركة في بيان أنه يتم استكمال التطهير علي مدار الساعة لرفع العبء عن الشنايش والمطابق والشبكات والمحطات نتيجة لتجريف مياه الأمطار للرواسب والمخلفات أثناء النوة السابقة.