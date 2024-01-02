لمتابعة سير العمل.. وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية تتفقد مستشفيات العجمي

تفقدت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية سير العمل بمستشفى العجمي التخصصي ومستشفى صلاح العوضي بمنطقة العجمي، غربي المحافظة.

وبدأت الزيارة بتفقد مستشفى صلاح العوضي و كان في استقبالها الدكتورة أمل الشبراوي مديرة المستشفى وتم مناقشة الوضع الحالي للمستشفى و خطة التطوير المقدمة و المدة الزمنية الموضوعة للتنفيذ و قد مرت سيادتها على العيادات الخارجية و الأقسام الداخلية وقد عرض الدكتور أسامة عبد الحميد رئيس قسم النساء والتوليد بعض التحديات التي تواجه فريق العمل بالمستشفى و تم مناقشة كيفية التغلب عليها كما عرض الدكتور أحمد مجدي شحاتة رئيس قسم الأطفال موقف القسم و الخدمات المقدمة و الخدمات الجديدة التي سيتم إدراجها بتطوير المستشفى.

ثم توجهت ندا إلى مستشفى العجمي التخصصي -التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، و كان في استقبالها الدكتور صلاح الحصاوي مدير المستشفى وتم تفقد بعض الأقسام المختلفة بالمستشفى؛ قسم القلب و القسطرة و جراحات القلب المفتوح و وحدات العناية المركزة و كذلك قسم المناظير و تم عرض مختلف الخدمات المميزة المقدمة لخدمة المرضى .



ثم زارت مدرسة التمريض -بنات بالمستشفى و التي استقبلت أولى دفعاتها (٣٣طالبة) هذا العام وتقدم خدمة تعليمية و تدريبية مميزة.

وقد أشادت بتنوع وجودة الخدمات المقدمة بالمستشفى كما قدمت سيادتها الشكر لفريق العمل على الجهد المبذول و تم مناقشة سبل التعاون للاستفادة من الامكانيات و الكفاءات الموجودة بالمستشفى.

حضر الزيارة الدكتور أحمد فؤاد مدير عام الطب العلاجي و الدكتورة رشا سيف مدير ادارة المستشفيات و الدكتورة نهى أحمد مدير الرعاية الحرجة و العاجلة و الدكتورة هبة الخياري مدير ادارة المعامل و الدكتورة ريم فاروق مدير ادارة الكلى وعفاف محمد مدير ادارة التمريض والدكتورة فاطمة رجب مدير ادارة ذوي الهمم و الدكتورة هبة أمين مدير ادارة الرقابة و المتابعة الداخلية و الدكتورة شريهان فؤاد مدير ادارة العلاقات العامة والاتصال السياسي.