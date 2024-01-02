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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار فعاليات مونديال حياة كريمة بأسوان فى خماسى كرة القدم بكوم امبو

أنشطة رياضية بأسوان
أنشطة رياضية بأسوان

استمرت فاعليات " منافسات النسخة الأولى من دوري" حياة كريمة" في خماسي كرة القدم تحت شعار " مونديال حياة كريمة" التي أطلقته وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية) بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسوان" الإدارة العامة للاداء الرياضي على ملاعب مراكز شباب إدارة شباب كوم امبو. 

يهدف المشروع إلى توفير خدمات رياضية بقري حياة كريمة لإتاحة الفرصة لممارسة الأنشطة الرياضية بالقرى، وتفعيل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واستثمار أوقات الفراغ لدى الشباب وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن، ودعم الحركة الرياضية بالقرى المحرومة من الخدمات الرياضية ،نظراً لأهمية الدور الذى تلعبه الرياضة في تعزيز الصحة البدنية والنفسية للشباب وتعزيز قيم التحدي والروح الرياضية والعمل الجماعي.

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حياة كريمة 

يشارك في منافسات الدوري محافظات (الإسماعيلية، الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، الوادي الجديد، سوهاج، الشرقية، قنا، الجيزة الدقهلية، دمياط، كفر الشيخ، الغربية، بنى سويف، المنيا، الفيوم، الأقصر، القليوبية، أسيوط، أسوان)بمشاركة 5200 لاعب يمثلون 20 محافظة بواقع 32 فريقا بكل محافظة للفئة العمرية من ( 16 - 25 ) عاما، ذلك في ضوء مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها رئيس الجمهورية.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، ومتابعة السيد ناصر سليم مدير المديرية واشراف سعد خليفة وكيل المديرية لشؤون الرياضة.

 

 

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