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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الفصائل الفلسطينية: تدمير 71 إسرائيلية وقتل 16 جنديا من جيش الاحتلال

الفصائل الفلسطينية
الفصائل الفلسطينية

أعلنت الفصائل الفلسطينية تحقيق انجاز جديد على أرض الواقع في قطاع غزة، في ظل اقتراب مرور 3 أشهر على الحرب الإسرائيلية بقطاع غزة.

وذكرت الفصائل بحسب "تليفزيون فلسطين"، أنه جرى تدمير71 آلية عسكرية كليا أو جزئيا، وقتل 16 جنديا، وتنفيذ 42 مهمة عسكرية خلال الأيام الأربعة الماضية، في ظل نجاح الفصائل على إسقاط طائرتي استطلاع، والاستيلاء على طائرة مسيرة أخرى.

في سياق متصل نقلته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن مصادر بجيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 7 جنود جراح أحدهم خطيرة في معارك جنوب غزة، وإصابة خطيرة لضابط في الشمال.

ويسجل قطاع غزة حربا إسرائيلية غاشمة منذ 7 أكتوبر الماضي حيث ينفذ الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية” ردا على عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها الفصائل الفلسطينية صباح السبت 7 أكتوبر.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين حتى الآن مع مرور 87 يوم على الحرب إلى أكثر من 22 ألف شهيد أغلبهم من الأطفال والسيدات وسط مطالبات من دولة عربية وإقليمية وعالمية لوقف إطلاق النار في ظل دخول العام الجديد وارتفاع أعداد القتلى والمصابين والشهداء.

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الفصائل الفلسطينية: تدمير 71 إسرائيلية وقتل 16 جنديا من جيش الاحتلال


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