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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انكماش نشاط التصنيع في كوريا الجنوبية بسبب ضعف الطلب الصيني

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

أظهر مسح للأعمال التجارية، اليوم الثلاثاء، أن نشاط المصانع في كوريا الجنوبية انكمش في ديسمبر/كانون الأول، بسبب انخفاض الطلبيات الجديدة، التي تأثرت بفعل ضعف الطلب الصيني.

وبلغ مؤشر مديري المشتريات (PMI) للمصنعين في كوريا الجنوبية، الذي أعدته شركة S&P Global، 49.9 في ديسمبر، أي أقل بقليل من 50.0 في نوفمبر. كما أن عتبة 50.0 نقطة تفصل بين النمو والانكماش.

وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال في بيان إن طلبيات التصدير الجديدة انخفضت للشهر الخامس على التوالي في ديسمبر/كانون الأول، حيث 'سلطت الأدلة المتواترة الضوء على ضعف الطلب الصيني'.

وقال تريفور بالتشين، مدير الاقتصاد في شركة S&P Global Market Intelligence: 'التوقعات لعام 2024 إيجابية ولكنها خافتة إلى حد ما، حيث لا يزال مؤشر الإنتاج المستقبلي أقل من اتجاهه على المدى الطويل'.

واضاف 'ولكن مع الارتفاع الطفيف في مشتريات المدخلات ونمو التوظيف بمعدل أسرع في ديسمبر، يبدو أن الشركات تستعد لأعباء عمل أعلى في الأشهر المقبلة.'

ستاندرد آند بورز جلوبال ستاندرد آند بورز كوريا الجنوبية

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