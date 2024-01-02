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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يكشف سبب تغيير حذائه أمام نيوكاسل.. ولماذا أهدر ركلة الجزاء؟

صدى البلد

بدا نجم ليفربول محمد صلاح، سعيدا، بعد قيادته فريقه للفوز على نيوكاسل يونايتد 4-2، مساء أمس الإثنين، ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد أن سجل هدفين في اللقاء، وصنع هدفا، وأهدر ركلة جزاء في الشوط الأول.

وقال صلاح في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "إنها نتيجة رائعة بالنسبة لنا، كانت المباراة قوية للغاية وتمكنا من الفوز، والآن نحن في صدارة الترتيب. نحتاج إلى التزام الهدوء والانتصار في كل مباراة، وتحدث اللاعبون في غرفة تبديل الملابس، علينا أن نبقى هادئين، لقد أخطأت في ركلة الجزاء لم أرغب في الرحيل إلى المنتخب الوطني بهذا الأداء".

وحول ركلة الجزاء الثانية، قال: "أنا هادئ، أتدرب دائمًا، في المرة الأولى كنت مرتبكًا لأن حارس المرمى تحرك، وفي الثانية فعلت ما كنت أفعله في التدريب".

وأشار صلاح إلى أنه غيَّر حذاءه بين شوطي اللقاء، وقال: "الحذاء الذي أهدرت به ركلة الجزاء، تدربت به في الأمس، أردت تغييره، قمت بذلك وجعلت ذهني هادئًا".

وعن فرص فريقه في إحراز لقب الدوري، قال: "نحن نؤمن كثيرًا بذلك، نحتاج إلى العمل الجاد والتعبير عن أنفسنا على أرض الملعب، إذا تمكنا من القيام بذلك وعملنا بجد، فيمكننا الاستمرار في الفوز".

وسيرحل نجم ليفربول للانضمام إلى المنتخب المصري المشارك في كأس الأمم الأفريقية، وعن ذلك قال: "أريد الفوز، لدينا بعض اللاعبين الجيدين حقًا، اللعب للمنتخب الوطني يعني الكثير، لا يمكنني اعتبار حصد اللقب أمر مفروغ منه.. سأود الفوز به".

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