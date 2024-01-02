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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد جمال: الجماهير خرجت بسلام.. وعلاقتنا بالمصري قوية وسنتجاوز الأزمة معا

صدى البلد

كشف الدكتور محمد جمال، عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي عن العلاقة القوية التي تربط الدراويش بالنادي المصري البورسعيدي، مشيرًا إلى قوة الترابط بين الناديين.

 

وقال محمد جمال في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا"، مع الإعلامي محمد عباس المذاع عبر فضائية "المحور": " لم أكن متواجدًا في برج العرب، ولكن الأحداث بسيطة وسيتم حلها، نحن أخوة وبلد واحدة".

 

وتابع: "التوتر بين الجماهير شئ عادي والعلاقة بيننا جيدة ولا تحتاج إلى أي كلام،  فنحن أخوة والعلاقة بيننا أكبر مما حدث بكثير، ولن يؤثر ذلك على العلاقة العريقة بين الناديين".

 

وأتم: "نتعامل مع إدارة المصري بمنتهى الرقي ولن نتأثر بأي شئ، وسنتجاوز هذه الأمور أي كان المسؤولين، ولا نتطرق للأحداث الفردية لأن هناك قيادات قادرة على احتواء الموقف".

 

وذكر: "المشكلة انتهت، والجماهير خرجت بسلام وفي طريقهم للعودة، وسلامتهم هي الأهم". 

 

واختتم: "الجميع في حالة جيدة، والأمر سينتهي بشكل أفضل ومراقب المباراة هو من سيحدد العقوبات".

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