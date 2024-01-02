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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب بالإسماعيلي: تربطنا علاقة قوية بالمصري.. وهناك ثقة كبيرة في إيهاب جلال

صدى البلد

كشف أشرف خضر المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي عن العلاقة القوية التي تربط الدراويش بالنادي المصري البورسعيدي، مشيرًا إلى قوة الترابط بين الناديين.


وقال أشرف خضر في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا"، مع الإعلامي محمد عباس المذاع عبر فضائية "المحور": "النادي المصري والإسماعيلي أخوه، وتربطنا علاقات كبيرة والمسؤولون يتواصلون معا  لحل الأزمة وكذلك الجماهير وسنصل إلى حل لتلك الأزمة".

وأوضح: "الإسماعيلي والمصري حبايب، والجميع يرغب أن يحقق الفوز خلال الـ 90 دقيقة من أجل إسعاد الجماهير، والروح الرياضية هي من تسود في النهاية".

وأضاف: "إيهاب جلال يقدم موسما متميزا مع الإسماعيلي على الرغم من الظروف المحيطة، وقاد الفريق في وقت صعب، أعلم أن النتائج ليست جيدة ولكن هناك طمأنينة وثقة كبيرة فيه من مجلس الإدارة والجماهير".

ولفت إلى أن: "صالح جمعة لاعب متميز وذكي  ومن مكاسب المباراة، ونتملك لاعبين شباب جيدين، وأزمة  القيد صعبة وتقف ضد النادي ونحاول حل المشكلات".

واختتم: "الإسماعيلي يلعب كرة جيدة وهناك لاعبيين جيدين مواليد 2007 – 2008 سينضمون لتدريبات الدراويش الجماعية مع الفريق الأول يوم الأربعاء القادم".

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