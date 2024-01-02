نجم منتخب مصر: حزين لاستبعاد رمضان صبحي.. وياسر إبراهيم ظُلم

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن الزمالك لو كان لديه حلول آخرى لحل مشاكله المالية بدون بيع أحمد سيد زيزو، فيجب التصرف سريعا وإنهاء الأزمات، وفي حالة عدم وجود الأموال فسيكون مضطرًا للموافقة على رحيل اللاعب في يناير.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "مجلس الزمالك استلم المهمة منذ حوالي شهرين، وما هي الحلول التي تم اتخاذها لإنهاء أزمات النادي، وهل ستكون هناك استمرارية في حل المشكلات، والزمالك لديه منافسات مهمة وقادر على التتويج ببطولة الكونفدرالية".

وأضاف: "الزمالك أمام طريق صعب، لو كان يحتاج لسيولة مالية فعليه بيع زيزو والتضحية بلاعب كبير من أجل حل باقي المشكلات الآخرى".

وأكمل: "ياسر ابراهيم كان يستحق الانضمام لمنتخب مصر، وهناك تطور واضح في مستواه وقدم أداء جيد خلال كأس العالم للأندية، وياسر كان يستحق التواجد في ظل تراجع مستوى لاعبين آخرين في الدفاع وتفوقه عليهم مثل علي جبر واحمد سامي".

وأبدى سيد معوض، حزنه الشديد من الموقف الحالي بالنسبة لـ رمضان صبحي، والذي لم يُعد محل اهتمام من جهاز المنتخب الوطني في ظل ابتعاده عن مستواه خلال الفترة السابقة، مشيرا إلى أن محمود عبدالمنعم كهربا انضم لمنتخب مصر مع امكانية الاستعانة به على الاطراف، ومحمد صلاح سيتم الاعتماد عليه في مركز المهاجم مع كوكا ومصطفى محمد.

وأكمل: "زيزو عندما يلعب في وسط الملعب، في مركز 8 فقد يقوم بالواجبات الدفاعية، لكن ذلك يأتي على حساب الهجوم، وبعد المباراة نعود لسؤال ماذا قدم اللاعب في المباراة؟".

وأتم: "اختيار فتوح كان اجباريا لـ فيتوريا، لأنه لم يعتمد على لاعبين آخرين في مركز الظهير الأيسر، لذلك قام بالاعتماد عليه مع محمد حمدي فقط في هذه الجبهة، كما أن محمد شكري كان يقدم مستوى جيد ولم يعتمد عليه مطلقًا رغم أن هناك مباريات كثيرة سابقة كان من الممكن تجربته".