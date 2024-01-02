عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يا ريت تراجع نفسك.. شبانة يوجه رسالة إلى رمضان صبحي

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أنه لا أحد يتذكر مطلقا أن اسم رمضان صبحي خارج صفوف منتخب مصر، وأوجه له سؤالا (أنت فين يا رمضان؟)، وعليك أنت تراجع نفسك جيدًا.

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "من 3 او 4 سنوات كان رمضان صبحي يتم تهيئته وتجهيزه ليكون أحد قادة منتخب مصر، وكان الأفضل في الكرة المصرية وأفضل من لاعبين كثيرين، وكان رمضان كابتن المنتخب الأولمبي وهو نجم النجوم وقتها أيضا مع منتخب مصر في وجود مصطفى محمد وفتوح وريان وغيرهم".

واضاف: "رمضان صبحي منذ 4 سنوات كان نجم المنتخب المصري الأولمبي، أريد أن يتذكر ذلك، عليه مراجعة نفسه وألا يُكابر، انت عندك 26 سنة ولازال لديك الكثير وتمتلك الكفاءة والمهارة للعب 10 سنوات آخرى".

وأكمل: "لم يتذكر أحد استبعاد رمضان صبحي من قائمة منتخب مصر، ولم يتحدث عنه أحد، رغم كم المناقشات التي سادت خلال الايام الماضية حول استبعاد حسين الشحات وياسر إبراهيم".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب بعد التراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميا.. تعرف على أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة

آلة تهديف.. كيف تغنت جماهير ليفربول بـ محمد صلاح بعد تألقه أمام نيوكاسل؟

بيجيلها من شباك الحمام.. خطة زوج دار السلام لإنهاء حياة عشيق زوجته

مصر رسميا في البريكس| 2024 عام إسقاط الدولار.. وهذه السلع ستنخفض تدريجيا

انخفاض جديد في اسعار الدواجن.. ومفاجأة في سعر البيض والبانيه

ظهور لافت لنجم الزمالك زيزو مع زوجته| شاهد

عاجل.. استهداف قاعدة أمريكية في سوريا بصواريخ قادمة من العراق |تفاصيل

ترشيحاتنا

القاعدة الثانية.. قصف القوات الأمريكية في دير الزور بـ سوريا بالصواريخ

اليوم.. صرف معاشات يناير 2024 من جميع المنافذ | حقيقة الزيادة الجديدة

وصول أكبر قافلة مساعدات من بيت الزكاة لمعبر رفح تمهيدا لدخول غزة

شعبة الذهب: المعدن الأصفر لن ينخفض الآن بسبب ارتفاعه عالميا

الزمالك: سددنا جزءا من مستحقات مساعدي فيريرا

دعاء اليوم الثاني من السنة الجديدة.. اغفر ذنوب أكثر من زبد البحر بـ3 كلمات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الغلق الفوري والحبس| إجراء جديد من التموين لضبط الأسعار.. التفاصيل الكاملة

مصر رسميا في البريكس| 2024 عام إسقاط الدولار.. وهذه السلع ستنخفض تدريجيا

آلة تهديف.. كيف تغنت جماهير ليفربول بـ محمد صلاح بعد تألقه أمام نيوكاسل؟

تحبس الأنفاس.. لقطات مرعبة لتعطل لعبة ضخمة على ارتفاع شاهق

فيديو

ألف مبروك الطلاق.. نجمة شهيرة تهنئ شيرين على انفصالها عن حسام حبيب

فتاة تحذر من زلزال اليابان قبل حدوثه.. والسبب الغربان/ فيديو جراف

اشتباكات بالكراسي بين جماهير المصري والإسماعيلي

سقوط كمرة خرسانية من كوبري تحت الإنشاء ببولاق الدكرور.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ