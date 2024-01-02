يا ريت تراجع نفسك.. شبانة يوجه رسالة إلى رمضان صبحي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أنه لا أحد يتذكر مطلقا أن اسم رمضان صبحي خارج صفوف منتخب مصر، وأوجه له سؤالا (أنت فين يا رمضان؟)، وعليك أنت تراجع نفسك جيدًا.

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "من 3 او 4 سنوات كان رمضان صبحي يتم تهيئته وتجهيزه ليكون أحد قادة منتخب مصر، وكان الأفضل في الكرة المصرية وأفضل من لاعبين كثيرين، وكان رمضان كابتن المنتخب الأولمبي وهو نجم النجوم وقتها أيضا مع منتخب مصر في وجود مصطفى محمد وفتوح وريان وغيرهم".

واضاف: "رمضان صبحي منذ 4 سنوات كان نجم المنتخب المصري الأولمبي، أريد أن يتذكر ذلك، عليه مراجعة نفسه وألا يُكابر، انت عندك 26 سنة ولازال لديك الكثير وتمتلك الكفاءة والمهارة للعب 10 سنوات آخرى".

وأكمل: "لم يتذكر أحد استبعاد رمضان صبحي من قائمة منتخب مصر، ولم يتحدث عنه أحد، رغم كم المناقشات التي سادت خلال الايام الماضية حول استبعاد حسين الشحات وياسر إبراهيم".