بعد القبض على رئيس النادي.. عبد المجيد برناكي رئيسا مؤقتا لـ«الوداد المغربي»

أعلن نادي الوداد المغربي، تعيين عبد المجيد برناكي، بصفته نائبا أولا لرئيس النادي سعيد الناصيري، للقيام بمهامه في كل ما يتعلق بالمهام الإدارية والمالية والرياضية، إلى حين انعقاد الجمعية العمومية.

عبد المجيد برناكي رئيسا مؤقتا لـ«الوداد المغربي»

وذكر نادي الوداد المغربي- في بيان- أنه حفاظا على تسيير أمور النادي وعلى مكانته، تم اختيار عبدالمجيد برناكي، بصفته نائبا أول لرئيس النادي، للقيام بالمهام الإدارية والمالية والرياضية.

وكانت السلطات الأمنية المغربية قد اعتقلت رئيس نادي الوداد سعيد الناصيري وشخصيات أخرى، قبل أسبوع، على خلفية التحقيقات التي تجرى حاليا بأحد قضايا تهريب المخدرات والمعروفة بقضية "اسكوبار الصحراء".