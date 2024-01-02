محمد صلاح: هدفي التتويج بكأس الأمم الإفريقية مع منتخب مصر

أعرب محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، عن سعادته البالغة بقيادة فريقه لتحقيق الفوز على نيوكاسل بنتيجة 4-2، ضمن منافسات الجولة 20 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز محمد صلاح هدفين وصنع هدفا آخر في فوز ليفربول المثير على نيوكاسل على ملعب "أنفيلد" بمدينة ليفربول، ليعزز الفريق صدارته لجدول الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة.

وقال صلاح- في تصريحات عقب اللقاء لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية- "المباراة كانت قوية للغاية، ونجحنا في تحقيق نتيجة رائعة لنحافظ على صدارتنا لجدول الدوري".

وعن المشاركة مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية القادمة، أوضح صلاح "اللعب مع المنتخب الوطني يعني لي الكثير، أريد التتويج بلقب بطولة إفريقيا، والمنتخب يمتلك لاعبين مميزين".

أما عن ضربة الجزاء التي أهدرها في لقاء نيوكاسل.. قال "أخطأت في تنفيذ ركلة الجزاء التي أهدرتها خلال الشوط الأول.. وتساءلت بين الشوطين هل استحق الانضمام لمنتخب مصر بهذا المستوى، وفي الركلة الثانية كنت هادئا وفعلت ما يجب علي فعله ونجحت في التسجيل".

وفي حديثه عن فرص فريقه في حصد لقب الدوري.. أضاف صلاح "نؤمن بقدرتنا على الفوز باللقب، فقط نحتاج إلى العمل الجاد والتعبير عن أنفسنا على أرض الملعب من أجل مواصلة الانتصارات".