تعليمات جديدة من قائد الجيش اللبناني لقواته على الحدود مع إسرائيل

تفقد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون قيادة فوج التدخل الخامس في كفردونين بالجنوب اللبناني، على الحدود مع إسرائيل، حيث اطّلع على المهمات المنفَّذة في سياق التطورات عند الحدود الجنوبية.

كما التقى الضباط والعسكريين وقدم لهم التعزية بالرقيب عبد الكريم المقداد الذي استشهد جرّاء تعرّض مركز عسكري تابع للجيش في العديسة بالجنوب للقصف الاسرائيلي في الخامس من شهر ديسمبر الماضي، إلى جانب إصابة عدد من العسكريين.

واعتبر العماد عون أن صمود عناصر الفوج وسائر الوحدات المنتشرة في الجنوب أمام التحديات الراهنة مهم لأبناء المنطقة، مشيدًا بتضحياتهم بقوله: إن تفانيكم مع رفاقكم في أداء مهماتكم طمأن اللبنانيين خلال الأعياد.

ثم انتقل قائد الجيش إلى قيادة وحدة احتياط قائد اليونيفيل في دير كيفا بالجنوب حيث التقى وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان ليكورنو الذي كان في زيارة للوحدة.

وأشاد العماد عون بجهود عناصر الوحدة وسائر عناصر اليونيفيل، واحترافهم وتضحياتهم في أداء الواجب، مشددًا على أهمية التعاون بين الجيش واليونيفيل ضمن إطار القرار 1701، بخاصة خلال الظروف الاستثنائية الحالية.